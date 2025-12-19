　
社會 社會焦點 保障人權

收罰單不爽再連闖2紅燈　駕駛拒檢怨警「多此一舉」被打臉

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿豪（化名）去年7月間開車行經新北市林口區一處路口，因違規紅燈左轉、使用手機被警員開單，他覺得心情不佳，竟又連闖2個紅燈，還拒絕警員再次攔查，事後挨罰2萬元，並吊扣駕駛執照6個月。雖然阿豪辯稱警員大可直接開單就好，不必多此一舉再次攔查，但被台北高等行政法院法官打臉，最終吞下敗訴。

紅綠燈（示意圖／記者黃翊婷攝）

▲阿豪被警員開單，心情不佳竟又連闖2個紅燈。（示意圖／記者黃翊婷攝，非本案事發地點。）

判決書中記載，阿豪去年7月間開車行經新北市林口區文化三路二段與寶林路口，因有闖紅燈（紅燈左轉）及行駛道路使用行動電話等違規行為，被警員攔停舉發；沒想到剛開完單，他又接連闖了2個紅燈，警員再次要求停車攔查，他卻拒絕停車並逕自離去。

阿豪因為此事，挨罰2萬元罰鍰、吊扣駕駛執照6個月，但他不服氣，決定提出行政訴訟。阿豪強調，警員第一次攔檢時已經確認他的身心狀況無礙，縱使接下來又闖了紅燈，警員大可直接開單處罰就好，何必再度攔停，可見警員的行為已經構成重大程序瑕疵。

不過，台北高等行政法院法官表示，阿豪自己也承認，他是因為第一次被攔查開單，心情不佳才會再闖2個紅燈並拒絕再次攔查，這部分與警員的密錄器影像內容相符。

法官指出，阿豪只是因為違規被開單而心情不佳，就連闖2個紅燈，此舉已嚴重危害道路交通安全及影響其他用路人的權益，堪認已有發生危害情形，警員以此理由實施攔停稽查，應屬有據。

最終，法官認為警員的舉發程序合法、沒有違誤，阿豪違規事實明確，所以沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。

12/16 全台詐欺最新數據

單車賽集體闖紅燈警在旁滑手機！高雄百K賽挨轟

高雄14日舉辦「全球百鐵認證高雄百K自行車挑戰賽」，卻爆出爭議狀況。有民眾在仁武、燕巢一帶目擊，多名參賽選手無視交通號誌集體闖紅燈，現場至少超過10輛自行車接連通過路口，但一旁執勤的員警卻未即時制止或取締，引發用路人強烈不滿，質疑警方「形同裝飾品」。

女駕駛雨天沒開頭燈　抗罰失敗原因曝

阿北被撞飛猛摔引擎蓋　痛苦跌地畫面曝

店門口卸貨挨罰　業者抗罰失敗原因曝

騎士撞上衝出行人挨罰　結局逆轉

