女同學哭了！「體育股長拍肩安慰」被告性騷擾　律師嘆：能免則免

▲男學生運動會安慰女同學拍肩，被指控性騷擾。（示意圖／非新聞當事人／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

律師林智群分享，有男學生在運動會上安慰哭泣女同學，輕拍肩膀說「妳那麼漂亮，哭會變醜」，竟被告上性平。林智群指出，性騷擾判定看三點：是否有行為、對方是否不舒服、是否逾越人際分際。既有動作又讓對方感不適，恐形成爭議，他也提醒「男女肢體接觸能免則免」。

律師林智群在臉書分享一起性平事件，有家長替擔任體育股長的兒子抱不平，學校運動會大隊接力上，一位女同學跌倒，導致全班變成最後一名，看到女同學一臉委屈哭了，有責任感的兒子主動走上前安慰，並拍對方的肩膀說道，「別哭了，妳那麼漂亮，這樣哭會變醜，大家都沒怪妳。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不料男子貼心的舉動竟被告上性平，女同學主張拍肩這個動作讓她不舒服，認為是性騷擾。

由於不清楚兩位學生的年齡層，林智群直言，「如果已經上國中，還是小心一點比較好，那個時候男女之別已經出來了，身體接觸能免則免。」

針對性騷擾案件是否成立，林智群說通常會看「你有沒有做（拍肩）？」「對方有沒有不舒服？」「這個動作在一般情況下是否逾越人際往來分際？」而目前狀況是，男同學有做出拍肩舉動，女學生也感到不舒服，「接下來就是看第三點了」。

底下網友熱議，「沒有看到現場狀況，且只聽一方的說詞，建議不要評斷」、「我會告誡我的兒子『少說兩句』，不聞不問最好，因為人性本惡」、「有學校老師也類似這種情形被告上校事會議，再送教評會懲處」、「說那句妳那麼漂亮幹嘛」、「國小的話還好，國中高中大學...越大越不OK了」、「除非是緊急狀況，未經同意勿碰觸他人身體必須是常識」。

ETtoday新聞網提醒您：保護被害人隱私，避免二度傷害。

．尊重身體自主權，請撥打110、113。

．拒絕性騷擾，請撥打110、113。