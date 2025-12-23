鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，9日出庭進入法院。（ETtoday資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院於本月9日召開第十次程序庭，針對台塑高層廖俊松父子、侯水文交付500萬賄款案勘驗光碟筆錄，受命法官田時雨針對勘驗內容詢問檢辯意見，鄭文燦的律師認為，檢方在偵辦過程中有錯覺誘導被告，更質疑「違法監聽」；檢方則重申是被告廖俊松臨訟拖延刑責，才提供客觀物証讓他辨認，法官今（23）日將召開第十一次程序庭，勘驗另一關鍵被告廖力廷證詞，釐清相關疑點。

本月9日召開第十次程序庭時，由受命法官田時雨單獨審理，勘驗廖俊松偵訊筆錄時，律師認為，針對勘驗內容，廖俊松與鄭文燦共有三次聚餐，廖俊松均分別邀約不同之台塑企業高層，包括侯水文與楊兆麟等人在內，廖對外不斷宣稱，營造自身為台塑高層且代表台塑假象，至2017年9月14日於官邸與鄭文燦會面時，廖仍向鄭吹噓自己代表台塑集團等語，符合其子廖力廷於於同日離開官邸後與黃姓妻子對話內容。但從第二次勘驗內容顯示，廖俊松多次提及鄭文燦退款時間點，是於同日至鄭文燦官邸後之一週內。調查官認為與廖力廷供述退款時點不一致，後來核對卷證資料發現，檢方誘導是建立在不正確基礎上。

辯方也針對第三則勘驗內容，有關丟包金額到底是否為500萬，起訴至今從未釐清，檢方卷證內客觀證據僅有420萬提款紀錄，起訴書還自稱差額80萬為鴻展公司自有資金補足，但這部分與廖力廷黃姓妻子供述不同，且無任何事證可佐證，本案丟包金額是500萬還是420萬，至今仍有疑義？這段內容在檢方筆錄中也未見任何記載。

辯方強調，根據勘驗光碟內容，2018年3月16日桃園市政府採取全區區段徵收立場，從頭到尾廖俊松並沒有將本案開發進度，以及500萬退款等重要事實回報侯水文，該段筆錄檢方也沒有任何記載，法官亦確認本案通訊監察，質疑檢方是否不曾陳報法院；鄭文燦也指稱，廖俊松父子於2017年9月14日把一個提袋丟包在官邸，翌日在市府見到廖俊松，曾請他於一週內取回等證詞。檢方在偵辦案件時，有利與不利證據中都應詳實記載，質疑本案中有剪裁證據、蓋牌的「洗筆錄」之嫌，但相信是檢察官疏失，而非故意的。

檢方主任檢察官呂象吾則說明，辯方律師錢建榮指控檢察官違法監聽、濫權監聽，當年錢建榮擔任法官合議庭成員曾做出的台灣高等法院2018年度重上更三字第39號判決，清楚指出：「依法定程序監聽偶然獲得之另案證據，並非實施刑事訴訟程序公務員因違背法定程序取得之證據，鑒於另案監聽之執行機關並不存在脫法行為，且監聽具有前述不確定性特質，有關另案之通訊內容如未即時截取，蒐證機會恐稍縱即逝，基於與另案扣押相同法理及善意例外原則，自應容許將該偶然獲得之資料作為證據使用。」顯然錢法官與現在的錢律師採取了完全相反見解，檢方可理解每個人的法律見解不盡相同，但辯護人不應該因法律見解的不同，就為檢方扣上「違法監聽」或「濫權監聽」帽子，對於辛苦辦案執法公務員並不公平。

法官田時雨最後裁定，針對本案關鍵證人廖力廷證詞將於今天開庭勘驗，以釐清本案相關疑點，而今天開庭除了釐清廖力廷證詞外，預料檢辯雙方都將是否「違法監聽」展開另一波攻防。