　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，9日出庭進入法院。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，9日出庭進入法院。（ETtoday資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院於本月9日召開第十次程序庭，針對台塑高層廖俊松父子、侯水文交付500萬賄款案勘驗光碟筆錄，受命法官田時雨針對勘驗內容詢問檢辯意見，鄭文燦的律師認為，檢方在偵辦過程中有錯覺誘導被告，更質疑「違法監聽」；檢方則重申是被告廖俊松臨訟拖延刑責，才提供客觀物証讓他辨認，法官今（23）日將召開第十一次程序庭，勘驗另一關鍵被告廖力廷證詞，釐清相關疑點。

本月9日召開第十次程序庭時，由受命法官田時雨單獨審理，勘驗廖俊松偵訊筆錄時，律師認為，針對勘驗內容，廖俊松與鄭文燦共有三次聚餐，廖俊松均分別邀約不同之台塑企業高層，包括侯水文與楊兆麟等人在內，廖對外不斷宣稱，營造自身為台塑高層且代表台塑假象，至2017年9月14日於官邸與鄭文燦會面時，廖仍向鄭吹噓自己代表台塑集團等語，符合其子廖力廷於於同日離開官邸後與黃姓妻子對話內容。但從第二次勘驗內容顯示，廖俊松多次提及鄭文燦退款時間點，是於同日至鄭文燦官邸後之一週內。調查官認為與廖力廷供述退款時點不一致，後來核對卷證資料發現，檢方誘導是建立在不正確基礎上。

辯方也針對第三則勘驗內容，有關丟包金額到底是否為500萬，起訴至今從未釐清，檢方卷證內客觀證據僅有420萬提款紀錄，起訴書還自稱差額80萬為鴻展公司自有資金補足，但這部分與廖力廷黃姓妻子供述不同，且無任何事證可佐證，本案丟包金額是500萬還是420萬，至今仍有疑義？這段內容在檢方筆錄中也未見任何記載。

辯方強調，根據勘驗光碟內容，2018年3月16日桃園市政府採取全區區段徵收立場，從頭到尾廖俊松並沒有將本案開發進度，以及500萬退款等重要事實回報侯水文，該段筆錄檢方也沒有任何記載，法官亦確認本案通訊監察，質疑檢方是否不曾陳報法院；鄭文燦也指稱，廖俊松父子於2017年9月14日把一個提袋丟包在官邸，翌日在市府見到廖俊松，曾請他於一週內取回等證詞。檢方在偵辦案件時，有利與不利證據中都應詳實記載，質疑本案中有剪裁證據、蓋牌的「洗筆錄」之嫌，但相信是檢察官疏失，而非故意的。

檢方主任檢察官呂象吾則說明，辯方律師錢建榮指控檢察官違法監聽、濫權監聽，當年錢建榮擔任法官合議庭成員曾做出的台灣高等法院2018年度重上更三字第39號判決，清楚指出：「依法定程序監聽偶然獲得之另案證據，並非實施刑事訴訟程序公務員因違背法定程序取得之證據，鑒於另案監聽之執行機關並不存在脫法行為，且監聽具有前述不確定性特質，有關另案之通訊內容如未即時截取，蒐證機會恐稍縱即逝，基於與另案扣押相同法理及善意例外原則，自應容許將該偶然獲得之資料作為證據使用。」顯然錢法官與現在的錢律師採取了完全相反見解，檢方可理解每個人的法律見解不盡相同，但辯護人不應該因法律見解的不同，就為檢方扣上「違法監聽」或「濫權監聽」帽子，對於辛苦辦案執法公務員並不公平。

法官田時雨最後裁定，針對本案關鍵證人廖力廷證詞將於今天開庭勘驗，以釐清本案相關疑點，而今天開庭除了釐清廖力廷證詞外，預料檢辯雙方都將是否「違法監聽」展開另一波攻防。

 【更多新聞】

張文「隨機殺3人」動機成謎！　楊梅老家鄰居揭為人

張文高中品學兼優！老師評語：無不良事蹟　9年後竟成殺人魔

鄭文燦涉貪案「違法監聽」爭議　法官兩週後續勘關鍵證人證詞

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤發聲「都是政治人物的錯」
台中41歲女墜16樓　當場死亡
樂天女孩再爆離隊潮！　新球季未開已走7人
彭于晏前女友疑新歡是孫芸芸弟　7年婚姻低調結束
竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」：個性勇敢耿直

張文最後一餐「千元大鈔買豆漿」！獨坐超商10分鐘　雙手交疊沉思

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

朋友拜託顧貓「很兇很流氓」　結果牠黏TT狂蹭猛聞超撒嬌

九州洗錢438億開庭「破百人到場」　百億賭王+美女董座都來了

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

女遭「打屁股」哭提離職　老闆襲胸嗆：測試妳是否聽話

為擴大掌控會員數　士林農會前理事長假買賣、贈與農地遭判刑

司機下車忘拉手煞車！桃園遊覽車「滑進對向」撞8機車　現場畫面曝

機車鑰匙都掛葫蘆　健身男拿錯挨告竊盜「2關鍵」自救

苗栗休旅車撞邊坡號誌桿側翻　駕駛爬天窗逃生

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

女騎士遇行車糾紛　抄斧頭怒喊「有意見下車談」下場曝光

澳洲恐攻父子犯前軍事訓練　警搜出射擊影片

Nissan「大改款新房車提前曝光」比Sentra更帥、更便宜！搭載1.6升動力

前打擊王到位！　運動家與大都會交易換回麥克尼爾強化內野

台灣到底怎麼了！　狄鶯悲憤「做奸犯科竟沒死刑」心疼警員挨罵

40歲女酒後離家深夜街頭徘徊　屏東內埔警送暖送她平安返家

澎科大19歲男大生「騎車碰撞小貨車」頭部受傷！　轉院搶救中

鄭文燦貪污案今再開庭！律師控檢方「洗筆錄」　雙方再度交鋒

台積電漲10元至1475　台股漲逾148點逼近28300

新竹縣市剛需撐盤不退場　鴻柏建設接軌科技世代

台中41歲女租客深夜16樓墜落防火巷　當場死亡

【變裝日本浪人】22歲男背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

社會熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

竹科女「極致舌功」取悅人夫　裝可憐被法官揭穿

高雄男揚言炸小港機場！檢方聲押

國內航線貨物夾藏花生製品　海巡安檢攔阻10.36公斤

轉傳接力攻擊文　男大生非原PO仍被逮

花蓮重機疑闖紅燈！攔腰猛自小客騎士慘死

自稱恐攻首腦放話炸小港機場　高雄男慘了

張文案壞掉的人成壞人？釋昭慧不認同

少年割頸案「乾兄妹」今早二審宣判　一審9年、8年

台中女深夜16樓墜防火巷　當場死亡

李文宗批檢「太懶了」瞎說他是柯分身

精神科醫：張文「無未來感」敵視社會　1因素失去情緒調節

更多熱門

相關新聞

鄭文燦涉貪案「違法監聽」爭議　法官兩週後續勘

鄭文燦涉貪案「違法監聽」爭議　法官兩週後續勘

前海基會董事長鄭文燦涉貪案，桃園地院今（9）日上午召開第十次程序庭，針對台塑高層廖俊松父子、侯水文交付500萬賄款案勘驗光碟筆錄，受命法官田時雨針對勘驗內容詢問檢辯意見，辯方堅稱是廖俊松對外吹噓自己是台塑高層，可代表台塑集團，但勘驗偵訊內容，質疑檢方有錯覺誘導被告之嫌，且鄭始終要求廖丟包500萬物品後立即取回，但實際卻未取回；檢方重申是被告廖俊松臨訟刻意拖延刑責，很多事情表示記不清楚，所以才提供客觀物証讓他辨認。法官見檢辯均互持己見，最後裁定兩週後繼續勘驗另一關鍵被告廖力廷證詞釐清。

鄭文燦貪污案今再度開庭　檢辯將再度交鋒

鄭文燦貪污案今再度開庭　檢辯將再度交鋒

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

鄭文燦涉貪案違法監聽爭議　審判長要檢辯交作業

鄭文燦貪污案再開庭　新承審法官首登場

鄭文燦貪污案再開庭　新承審法官首登場

鄭文燦涉貪案承審法官三度換人　桃院公布名單

鄭文燦涉貪案承審法官三度換人　桃院公布名單

關鍵字：

鄭文燦涉貪案今開第11次程序庭違法監聽攻防

讀者迴響

熱門新聞

張文的死是意外！　4跡證暴露他有第三波攻擊

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／五月天阿信「重摔2米高舞台」濺血！　相信音樂曝最新狀況

張文隨機殺3男！網猜「背後1經歷有關」有仇視

阿信同台F3開唱「向朱孝天道謝」　1用詞被讚體面

AV女神芷媗化身「手護者」幫助身障者

挑戰冷氣團！　下波雨擴全台

一堆家長都做過！　婦產科醫警告「恐成未來惡夢」

北車隨機殺人後檢討警政　簡舒培挨轟出一張嘴

快訊／別再繳錢！5職業工會黑名單新出爐　勞保局暫拒給付

林襄驚爆與經紀人鬧翻！韓籍啦啦隊輾壓　收入跌數百萬

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

炎亞綸認交往阿本9年！首揭分手主因　爆爭執砸電視「上演流血事件」

變天！　「全台有雨」時間曝

DJ蘇櫻花進軍日本AV女優！　出道作「遮全身刺青」：我從小看片⋯

更多

最夯影音

更多
楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心

楊丞琳睽違2年回台開唱　見粉絲哭哽咽：我沒偏心
蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

蔣萬安要申請余男入祀忠烈祠　劉世芳讚好提議：與桃園市府商量

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

陳意涵笑喊「想脫」：又不用加錢！　鍾欣凌哭到流口水被虧「肚子餓XD」

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

五月天周六開唱　盧秀燕憂「北捷模仿潮」急宣布：全城緊急戒備

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面