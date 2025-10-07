鄭文燦貪污案再開庭　三度換人！新任承審法官田時雨首登場

▲前海基會董事長鄭文燦涉貪案，今天下午將召開第九次程序庭，圖為8月7日鄭文燦第八次出庭畫面。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前海基會董事長鄭文燦涉貪案，今（7）日下午將進行第9次程序準備庭，本案承審法官三度換人，桃園地院9月初公開抽籤重新分案，由刑庭芳股法官田時雨為受命承辦法官，今天主要針對起訴書「歷次案關會議」中最後一場會議紀錄，也就是桃園市府於2018年3月16日召開「林口工五工業區擴大變更都市計畫辦理進度」市長專案報告會議的音檔紀錄進行勘驗，院檢辯三方預料將上演新的攻防。

桃園地方法院審理前海基會董事長鄭文燦涉貪案，因受法官8月下旬調動，經法院於9月4日公開人工抽籤，結果由刑十一庭芳股64期法官田時雨為受命承辦法官，審判長則為資深法官潘政宏、陪席法官為蔡旻穎法官。此外，桃園地院原審判長孫立婷於今年5至8月間代管，積極召開多次準備程序庭，勘驗市府歷次錄音光碟與監聽譯文等內容。

桃園地院上次開庭時間為8月7日第八次程序準備庭，歷經2個月後今天召開第九次庭，院方法官三度換人後，全新合議庭正式亮相。檢方蒞庭則主任檢察官呂象吾、公訴組檢察官邱健盛與61期李頎等人，原起訴檢察官陳嘉義已調執行科，但預計仍１將出席旁聽；鄭文燦律師團則為施宣旭、錢建榮及鍾維翰等原班人馬應戰，預期將上演全新攻防戰。