國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

92歲阿嬤打《鐵拳8》奪冠！網友跪了：比年輕人還強

▲日本92歲阿嬤在電競比賽中奪得冠軍。（圖／翻攝Ｘ）

▲日本92歲阿嬤在電競比賽中奪得冠軍。（圖／翻攝Ｘ）

記者楊庭蒝／綜合報導

誰說電玩只是年輕人的世界？日本一名高齡92歲的阿嬤，近日在一場專為長者舉辦的電競比賽中脫穎而出，在格鬥遊戲《鐵拳8》中一路過關斬將，勇奪冠軍，不僅震撼全場，也刷新賽事史上最高齡奪冠紀錄。

根據日媒報導，這場比賽由日本關懷電競相關團體舉辦，參賽資格限定為65歲以上長者，今年已是第12屆舉行。最終共有來自愛知、岐阜與三重等地的8名選手晉級決賽，年齡介於73歲至95歲之間，整場賽事透過YouTube直播，並由專人即時解說。

決賽中，92歲的酒井壽子以遊戲角色「克勞迪歐」迎戰74歲對手杉山五郎。對戰過程中，酒井壽子展現熟練操作與穩定節奏，多次成功施放大招與連續技，動作流暢俐落，幾乎看不出年齡差距，最終成功擊敗對手，抱回冠軍獎盃，讓現場與線上觀眾驚呼連連。

比賽畫面曝光後，不少網友直呼「比很多年輕人還強」，主播也在直播中多次讚嘆她的反應與判斷力。酒井壽子賽後受訪時表示，能奪冠感到相當開心，也坦言自己參賽時就以冠軍為目標，並笑說如果還有下一屆比賽，一定會再度挑戰。

主辦單位則指出，希望透過這類賽事，鼓勵長者培養興趣、維持腦力與手眼協調能力，未來也不排除擴大規模，朝全國性賽事邁進。這場別開生面的比賽，不僅顛覆外界對高齡者與電玩的刻板印象，也再次證明，年齡從來不是享受科技與競技的限制。
 

12/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

衣服曬3天還是濕？專家曝「1晾法」超實用
張文砍人案北捷被疑監視器失靈　董座：7支監視器無法回溯畫面
「鄭捷殺人前我站在他正對面」！他憶11年前驚魂一刻：眼神詭異
東吳學生辣問統獨立場　鄭麗文：兩岸互不隸屬「但同屬一中」

長者電競鐵拳8高齡奪冠日本賽事電競奶奶

