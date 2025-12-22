　
政治

游盈隆獲提中選會主委　藍黨團：黨團大會決定投票意向

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

▲羅智強。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院今（22日）公布7名中選會委員提名人選，名單除台灣民意基金會董事長游盈隆任主委，也包括由國民黨立法院黨團推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏。對此，國民黨團書記長羅智強表示，本次中選會委員，國民黨團將依照立法院法定程序，依法審查，審查結果將交由黨團大會決定全體黨籍委員投票意向。

羅智強也說，中選會主掌全國選舉事務，確保選務中立是對被提名人最基本的要求。國民黨團將在審查過程中，必定善盡職責，落實監督。在賴政府毀憲亂政之際，一個嚴守中立的中選會，是全民最後的期待，也是台灣民主的最後防線，國民黨團絕對捍衛到底。

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅有4位委員，行政院邀請國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團推薦人選。行政院22日下午公布名單，游盈隆擬任委員並為主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員，其他5名提名人選分別為：前立委黃文玲律師、李禮仲（國民黨推薦）、蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治系教授蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。另因中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

12/20 全台詐欺最新數據

