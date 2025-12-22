快訊／政院公布7中選會提名人選　游盈隆任主委、胡博硯為副主委　

▲台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅有4位委員；藍白陣營日前也已分別推薦中選會委員人選給行政院。行政院22日公布7位中選會委員提名人選，其中確定提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委。

針對中選會委員人選，國民黨立法院黨團日前推薦4位人士，包括輔英科技大學教授蘇嘉宏、世新大學管理學院院長江岷欽、中華人權協會理事長高思博，以及中華科技大學校長李禮仲，除李禮仲為無黨籍之外，其餘3人均為國民黨籍；民眾黨團方面，則是推薦2名教授，政治大學公共行政系名譽教授江明修、東吳大學政治系教授蘇子喬。

對此，行政院發言人李慧芝指出，中國國民黨及台灣民眾黨於11月初向政院提出推薦名單，行政院長卓榮泰在審酌後，目前7位提名人選已臻確定。將提名財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

李慧芝表示，其他5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

李慧芝表示，另因中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

李慧芝強調，待行政人事作業程序完備後，便會將完整名單送請立法院行使人事同意權，也期待立法院早日審議通過，使未來選務工作能夠順利推動。

依中選會組織法規定，中選會委員包括主任委員1人、副主任委員1人，以及其餘委員7人至9人。由行政院院長提名，經立法院同意後任命。任期4年，任滿得連任1次。此外同一黨籍者不得超過委員總數的三分之一。