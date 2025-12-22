政院公布中選會提名人選含游盈隆　白黨團：樂見優秀人才早日進入

▲民眾黨立法院黨團主任陳智菡。（資料照／記者黃克翔攝）

記者蘇靖宸／台北報導

行政院今（22日）公布7名中選會委員提名人選，名單除台灣民意基金會董事長游盈隆任主委，也包括由民眾黨立法院黨團推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。對此，民眾黨立法院黨團回應說，在在野黨協助下終於補強提名作業，遲到總比不到好，中選會委員懸缺已久，本黨團樂見優秀人才早日進入中選會，且能秉持超然黨派之精神確保選務的公平、公正、客觀性，黨團也將依法依職權嚴格審查。

中選會6位委員任期於11月屆滿，目前僅有4位委員，行政院邀請國民黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團推薦人選。行政院22日下午公布名單，游盈隆擬任委員並為主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯擬任委員並為副主任委員，其他5名提名人選分別為：前立委黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、蘇子喬（民眾黨推薦），以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止；另因中選會蒙志成前委員已於2025年6月27日請辭，行政院將提名前桃園縣桃園市長陳宗義先生擬任委員，補餘原任期至2027年11月3日止。

對此，民眾黨立法院黨團主任陳智菡表示，中選會有6位委員已於11月3日屆滿，目前已無法召開會議處理重大事項，行政院長卓榮泰曾於11月初明確承諾「無論如何會在11月中補齊人選」，卻直到12月底才提出名單，承諾跳票，所幸在在野黨協助下終於補強提名作業，「遲到總比不到好」。

陳智菡說，令人不解的是，行政院仍不願開大門走大路，竟將此名單洩漏給特定媒體以獨家報導方式報派，且直至民眾黨發布回應的此刻為止，行政院仍未將名單正式送入立法院。儘管行政院提名過程延宕草率，本黨團仍將秉持專業審查，盡全力協助中選會公正客觀推動選務工作。