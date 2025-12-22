美麗新宏匯影城「無預警宣布停業」　大票人震驚：才開5年

▲美麗新宏匯影城。（圖／翻攝自官網）

記者周亭瑋／綜合報導

美麗新宏匯影城今（22）日無預警宣布，因營運考量，將自2025年12月22日起停止營業。消息一出，立刻引起熱議，不少在地人直呼錯愕又不捨。

美麗新宏匯影城稍早發出公告，表示企業是懷著「不捨與遺憾的心情」通知大眾這項決定。由於營運方針的調整與考量，必須終止在新莊宏匯廣場的經營。

公告中也感性表示，「感謝一路以來每一位走進戲院、支持我們的你，這段與大家共享電影時光的回憶，我們將永遠珍惜。」

▲影城宣布停業。（圖／翻攝自臉書／美麗新影城 Miranew Cinemas ）

針對消費者最關心的票券與儲值金問題，美麗新影城提出兩大處置方案。首先，持有宏匯影城儲值金與團體電影優惠券的民眾，仍可前往「美麗新台茂影城」或「美麗新大直皇家影城」繼續使用，其餘分院之權益不受影響。

若消費者不便前往其他院點，則可申請退款。退票重點整理如下：

退票期限：即日起至 2025年12月31日（含）止。

線上購票：系統將自動完成全額退款，消費者無需額外操作。

現場購票：請於12月23日至12月31日（每日11:00–18:00）攜帶票券至原影城辦理。

逾期處理：若超過12月31日截止日，消費者仍可前往台茂或大直皇家影城洽詢相關協助。

對此，網友們洗版留言，「連宏匯都要收囉...扯欸」、「什麼？宏匯不是很熱鬧嗎？怎麼也撐不下去？」「蛤是永遠不營業喔，好可惜」、「還不錯的影城」、「好可惜喔很喜歡耶」、「怎麼會這樣」、「才開5年」、「靠，本來還想去看阿凡達」。