屏東客運路線大洗牌！國光退場　96班次改由其他業者接手

▲屏東縣客運服務。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

國光客運近期因不堪長期虧損與接踵而來的財務壓力，決定自8月底進行營運調整，其中計畫停駛部分虧損路線；屏東縣境內共有6條由國光客運營運的路線，已規劃由其他客運業者接手。

屏東縣政府交通旅遊處表示，目前國光客運共有6條行駛於高雄、屏東到墾丁的一般公路客運路線，其中9117高雄-17線-墾丁線，行駛54班次中的24班次；9127高雄-台88線-東港(含部分東琉線碼頭)-大鵬灣，行駛76班次中的24班次；9188高雄-台88線-鵝鑾鼻，行駛40班次中的10班次；9189高鐵左營-台88線-墾丁小灣線，行駛48班次中的16班次；1773屏東-恆春，總計10班次；1780屏東-佳冬-枋寮，總計12班次。總計96班次將由其他家客運業者接駛，相關程序刻正辦理中。

另其他尚有8條國道客運路線包括北高、北南、北屏等路線也擬停開，目前仍與交通部公路局協商中，該局前已協調其他業者，利用既有場站跟人員接手營運，並不影響民生需求，縣府亦將持續與公路局與各客運業者共同努力，持續提供縣境內公共運輸服務。

詳細資訊可至縣府交通旅遊處官網－便民服務－公共運輸相關服務查詢https://www.pthg.gov.tw/traffic/Content_List.aspx?n=932D607A92AB603E


