333旅逃兵搞詐騙一審僅判3月　檢上訴：恐損軍紀與司法威信

記者陳崑福／屏東報導

陳姓男子入伍服役後，休假期間藉故不歸，刻意失聯、棄役潛逃近一個月，期間甚至加入詐騙集團，以詐騙與洗錢維生，直至遭警方查獲。原審僅判處有期徒刑3月，得易科罰金，屏東地檢署接到判決書認未充分反映其惡性、再犯他罪及藐視法治態度，恐損及軍紀與司法威信，今(23)日提出上訴。

檢方上訴指出，陳姓男子於2024年4月9日入伍，服役於陸軍機械化第三三三旅聯兵三營，7月19日休假離營後，原應於21日晚間返營，卻基於長期逃避服役的明確犯意，刻意逾假未歸。期間陳男先以快篩陽性等理由向部隊請假未果，隨後刻意失聯，無視部隊與家屬多次聯繫及法律責任告知，最終脫離部隊掌控，棄役潛逃。

陳男逃兵期間並非被動躲藏，而是四處投宿飯店、汽車旅館，並加入詐騙集團，以詐騙及洗錢犯罪作為主要生活來源，直至2024年8月24日凌晨在台南市遭警方查獲，身上仍持有多張他人名義申辦的金融卡，足見其犯罪之動機與目的具 高度非難性，品行惡劣，違反職役義務之程度極大，犯後態度冥頑不靈、抵抗法治，準此，陳男以逃兵為手段，以再犯他罪為目的之 生活型態，原審判決均未能將此等量刑加重因子納入考量，致量刑結果未能反映其社會危害性。

而在檢方偵辦時，陳男甚至語出輕蔑，表示自己「已判三十幾年，這個對刑期沒影響」，顯示其對國家刑罰權毫無敬畏之心，犯後態度冥頑不靈。原審雖予以認罪減刑考量，卻未審酌其累犯紀錄、僥倖心理及對軍紀造成的實質衝擊，僅量處得易科罰金之刑度，難以發揮嚇阻與矯治效果。

屏檢強調，原審判決未能充分反映被告行為的不法內涵與罪責，亦不足以彰顯國家維護軍紀與法治的決心，為避免錯誤示範、助長潛在犯罪，並實現司法正義，爰依法提起上訴，請求上級法院作出適當且合法之判決。