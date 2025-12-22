　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

▲舊愛美女董座浪漫捲髮現身，「無間道警官」罹癌神隱改名求活命。（圖／ETtoday合成）

▲相較於舊愛、美女董座徐培菁今天現身開庭，「無間道警官」林明佐罹癌神隱向法院請假，還被發現改名求活命。（圖／ETtoday合成）

記者游瓊華／台中報導

備受矚目的九州博弈集團洗錢案，在更換法官後，台中地方法院今（22）日首度開庭。被檢方指控為集團首腦的「百億賭王」陳政谷、美女董座徐培菁、前媒體人史鎮康等38名被告均準時出庭應訊；然而，本案另一關鍵人物、涉貪的前警政監林明佐，則向法院請假，並未現身。不僅如此，林明佐更被發現已悄悄改名為「林康承」。

對此，命理專家楊登嵙分析，個人運勢不順時常會透過改名尋求轉機。他指出，林明佐生肖屬豬，而豬需要水、懼怕烈日。其舊名中的「明」字帶有日，象徵烈日當頭；「佐」字則有「人」與「工」，帶有為人作嫁、辛苦勞碌甚至遭人宰割的意涵，對其運勢相當不利。

楊登嵙進一步解釋，新名字「康」字內含「水」，上有屋頂遮蔽；「承」字同樣也帶有「水」，能補足屬豬者所需，皆對運勢有所助益，顯然是希望能藉此改運。

林明佐有「刑事戰將」封號，原為台中市刑大大隊長、甚至升官至刑事局3線2星警政監，前途一片看好，卻被檢方查出在職期間甘為「內鬼」，與九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並將偵查秘密洩漏給身為集團幹部的女友徐培菁，其臥底情節宛如電影《無間道》。檢方查出林明佐名下有高達4451萬元的不明金流，最終依貪污、洩密、洗錢等8項重罪將他起訴。

林明佐一度以1200萬元交保，但檢方抗告成功後再度遭羈押，直到今年6月11日，法院才裁定以1500萬元讓他交保，目前限制住居於屏東老家。而他這次疑因向法院告假，並未現身。反觀前女友徐培菁，今仍以精緻捲髮亮麗出庭，昔日愛侶如今的景況可謂天壤之別。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
345 1 1848 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張文最後落腳處首曝光　凌亂房內藏15支汽油彈
快訊／新青安止跌反彈　受理金額318億、件數寫5個月新高
北市宣布26日大規模演練！　市府轉運站、捷運站登場
北捷現花海！　卡片淚謝：向英雄致敬
「日本浪人背武士刀」行走九份！　遊客恐慌急報警
獨／「不對稱作戰恐攻」釀3死11傷　警追捕張文「18分鐘時差
快訊／台中摩鐵槍響！　男頭部中彈死亡
快訊／張文戶頭剩不到100元！　名下僅1輛10年老機車
快訊／別再繳錢！　5職業工會新黑名單出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北中和工地吊掛鋼樑吊鉤脫落　路過婦人遭砸破頭送醫

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

張文擁13把長短刀！30公分凶刀仿《浴血任務》　死者皆一刀斃命

舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

台中外埔摩鐵傳槍響　男倒臥房間頭部中彈死亡

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

原預定20日退房！張文最後落腳處首曝光　凌亂房內還藏15支汽油彈

改朝換代！宜蘭市代會主席補選　無黨籍吳建基高票當選

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

傷者曝「遇醫師現場搶命」　台大父女檔醫發聲：救人是天職

張柏芝「坦然面對生死」：不怕死亡　曝「已立好遺囑」不想大家為錢爭吵

北市恐攻太驚悚！小巨蛋周邊加強維安　警配長槍+肩燈巡守

北市休旅車「衝上人行道」撞5機車！2路人慢幾步經過　驚險躲過一劫

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

新北中和工地吊掛鋼樑吊鉤脫落　路過婦人遭砸破頭送醫

22歲男變裝日本浪人！背武士刀環島行走九份　遊客恐慌急報警

彰化街友鬧區揮鐮刀！「居無定所」有再犯隱憂　檢方火速聲押

張文擁13把長短刀！30公分凶刀仿《浴血任務》　死者皆一刀斃命

舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

台中外埔摩鐵傳槍響　男倒臥房間頭部中彈死亡

肉身擋張文喪命！北捷現花海悼念余家昶　寫下卡片：向英雄致敬

失業一年半！張文戶頭餘額不到100元　名下資產僅1輛10年老機車

原預定20日退房！張文最後落腳處首曝光　凌亂房內還藏15支汽油彈

改朝換代！宜蘭市代會主席補選　無黨籍吳建基高票當選

台南＋延岡正式結盟！黃偉哲簽署友誼市協定　新設「延岡路」紀念台日情誼

安心亞拍戲意外「肘擊」翁倩玉當場爆血　陳庭妮暖舉逼哭她

中國赴日航班線1月已取消超2000架次　46條航線近兩週「0航班」

疑遇「台女」甜蜜戀愛詐騙！誘拐投資稱勝率100%　他賠光188萬元

遇到危險不便出聲「怎麼報警？」　她推1款APP！可無聲報案+定位

俄軍糧荒！　烏情報曝恐怖音檔：「食人行為」正成為常態

高雄然一酒店開幕！改名4個月「住房暴增2.5倍」穩坐最高房價

陳以信不爭取選台南市長了　謝龍介：我很敬佩「未來會攜手團結」

主場消失？中華對中國之戰變馬尼拉開打　籃協作出回應

報案求救「前男友要殺我」　警拖20小時才到！34歲女慘死家中

【米克斯趴車窗邊撒嬌】下秒2汪接連跳進車內男嚇傻XD

社會熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

台中男恐怖留言　深夜羈押禁見

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

英雄余家昶正面曝光！母悲曝「3歲陪父忠烈祠上班」

宮鬥被開除！　TVBS前主播爆忤逆老母爭家產

快訊／「男拿開山刀」凌晨晃士林夜市　落網曝原因

余男見義勇為亡　桃園市政府將申請入祀忠烈祠

快訊／男持刀現身士林夜市！警搜尋中

張文起底！曾在台中當保全「態度差被投訴」

37歲騎士遭張文砍殺亡　姊現場貼紙條「真希望替你擋這一切...」

更多熱門

相關新聞

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

九州洗錢438億開庭　百億賭王等破百人到場

備受矚目的「九州博弈集團」438億元洗錢案，在歷經近一年的準備程序與更換法官後，今（22）日於台中地方法院再度開庭。由於原受命法官傅可晴異動，改由林申棟法官接手，合議庭為釐清案情，罕見地一口氣傳喚集團總裁陳政谷、前媒體人徐培菁、史鎮康以及前警政監林明佐等全部35名被告，加上辯護律師團，場面浩大。一早，集團首腦陳政谷率先抵達，而有「最美女董座」稱號的徐培菁也隨後現身，但未見貪警林明佐身影；據其律師透露，林明佐今天請假不會到庭。

修復金融卡晶片？苦主被騙錢淪人頭戶

修復金融卡晶片？苦主被騙錢淪人頭戶

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦求交保落空

柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦求交保落空

即／金流交代不清！遊艇管理負責人羈押禁見

即／金流交代不清！遊艇管理負責人羈押禁見

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

300萬真鈔誘捕詐團被劫　幕後操盤真相曝

關鍵字：

九州博奕陳政谷洗錢林明佐徐培菁

讀者迴響

熱門新聞

如果開車撞死張文會怎樣？　律師解答

快訊／福原愛宣布再婚懷孕！

老媽買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光

捷運收炸彈預告將於下午引爆　台鐵：共構車站全面戒備

不是手搖飲！30歲健身男「每天喝1飲品」罹糖尿病

福原愛本來沒想再嫁！

遭張文砍殺「騎士也是英雄」　網哭：太偉大了

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

獨／張文恐攻資金來源曝！「除了活著」全買殺人武器

新竹驚傳隨機攻擊！警方已掌握特定對象

快訊／突收炸彈預告下午引爆　北捷回應了

張文最後一餐僅豆漿！獨坐超商沉思10分鐘

張文科大論文被挖出　驚見自拍照當報告

快訊／3縣市大雨特報！下到明晨

福原愛證實再婚橫濱男「已懷孕」

更多

最夯影音

更多
孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人

孫生認曾與未成年女性愛愛　激動哽咽：絕對不會強迫別人
阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

阿信想加入F3！周渝民虧：年紀最大　言承旭.吳建豪互捧「身材太好」

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽：同仁下班來不及領就到現場

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！電機系男大生轉傳原因曝光

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

嘴秋無藥醫！發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮畫面曝

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面