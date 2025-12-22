舊愛美女董座浪漫捲髮出庭！無間道刑事戰將罹癌...神隱改名求活命

▲相較於舊愛、美女董座徐培菁今天現身開庭，「無間道警官」林明佐罹癌神隱向法院請假，還被發現改名求活命。（圖／ETtoday合成）



記者游瓊華／台中報導

備受矚目的九州博弈集團洗錢案，在更換法官後，台中地方法院今（22）日首度開庭。被檢方指控為集團首腦的「百億賭王」陳政谷、美女董座徐培菁、前媒體人史鎮康等38名被告均準時出庭應訊；然而，本案另一關鍵人物、涉貪的前警政監林明佐，則向法院請假，並未現身。不僅如此，林明佐更被發現已悄悄改名為「林康承」。

對此，命理專家楊登嵙分析，個人運勢不順時常會透過改名尋求轉機。他指出，林明佐生肖屬豬，而豬需要水、懼怕烈日。其舊名中的「明」字帶有日，象徵烈日當頭；「佐」字則有「人」與「工」，帶有為人作嫁、辛苦勞碌甚至遭人宰割的意涵，對其運勢相當不利。

楊登嵙進一步解釋，新名字「康」字內含「水」，上有屋頂遮蔽；「承」字同樣也帶有「水」，能補足屬豬者所需，皆對運勢有所助益，顯然是希望能藉此改運。

林明佐有「刑事戰將」封號，原為台中市刑大大隊長、甚至升官至刑事局3線2星警政監，前途一片看好，卻被檢方查出在職期間甘為「內鬼」，與九州集團總裁陳政谷稱兄道弟，並將偵查秘密洩漏給身為集團幹部的女友徐培菁，其臥底情節宛如電影《無間道》。檢方查出林明佐名下有高達4451萬元的不明金流，最終依貪污、洩密、洗錢等8項重罪將他起訴。

林明佐一度以1200萬元交保，但檢方抗告成功後再度遭羈押，直到今年6月11日，法院才裁定以1500萬元讓他交保，目前限制住居於屏東老家。而他這次疑因向法院告假，並未現身。反觀前女友徐培菁，今仍以精緻捲髮亮麗出庭，昔日愛侶如今的景況可謂天壤之別。