約會前竟要「向竹聯幫豹哥報告」　熟女嚇到...警：詐騙啦

▲內埔警方阻止田女被騙。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

年近50歲的田姓女子日前透過交友軟體結識一名男子，原本相約見面，對方卻突稱須先「向竹聯幫豹哥報告」，並要求提供金融卡帳號與密碼。田女心生恐懼，立即向內埔警方求助。警方檢視對話後指出，這是典型假交友恐嚇詐騙，幸好田女尚未匯款或交付卡片，員警即協助封鎖對方，成功阻詐。

內埔警分局內埔所警員利志中、楊上紋，日前晚間6點多巡邏勤務時，接獲報案在內埔鄉德美路段，有民眾需要協助，請警方到場。

員警趕到現場後查知，這位年近50歲、籍設花蓮的田姓女子表示，她在交友軟體上認識一名男子，兩人相談甚歡，正準備約見面時，詎料對方卻說，見面之前要先報告竹聯幫的豹哥，並要求她先提供金融卡帳號、密碼等資訊。田女感到很害怕，趕緊求助內埔警方。

警方看完兩人的對話紀錄後，立即告知田女，這就是典型的假交友詐騙，詐團會以約見面為由，再利用話術恐嚇被害人，警方詢問是否已經匯款？田女表示尚未匯款及交付金融卡片，員警隨即協助封鎖對方，並請她不要再跟對方連繫，田女很謝謝警方的幫忙。

內埔警分局長江世宏表示，詐騙手法日新月異、不斷推陳出新，民眾要提高警覺，對於素昧平生網友所提出的金錢要求，應審慎思考與評估，如有任何問題請立即撥打110或165專線，或直接到鄰近的派出所找警察幫忙，員警會給予適

當的協助。