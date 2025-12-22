高公局鼓勵大貨車駕駛使用休息室　明年起送提神飲料優惠券

▲明年1至3月只要持大貨車駕照使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。（示意圖／記者李姿慧攝）

記者周湘芸／台北報導

疲勞駕駛長期是國道事故主要肇因，目前國道共有14處服務區設有駕駛人休息室，高速公路局指出，為鼓勵大貨車駕駛使用，明年1至3月只要持大貨車駕照使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。

根據公路局統計，截至今年11月底，全台大貨車約有17萬6490輛。而高公局統計，今年截至11月底，國道重型車輛A1死亡事故總計17件，肇事原因為分心疲勞駕駛者計14件，占比達82%。

高公局表示，國道服務區駕駛休息室2011年陸續啟用，目前除石碇服務區外，其餘14處服務區已設有駕駛人休息室，累積53萬7758人次使用，今年截至目前約1萬7579人次使用。

高公局指出，為避免疲勞駕駛，提升大貨車駕駛使用休息室意願，明年1至3月規劃「大車駕駛至服務區休息之消費優惠活動」，只要持大貨車駕照至服務區服務台登記使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。

高公局指出，國道重型車輛高速行駛易發生失控、轉彎時因重心偏移易翻覆等狀況，發生事故需較長處理時間，且對交通影響甚大，影響其他駕駛者用路安全，呼籲行車前養足精神，行駛途中隨時注意周遭車流與路況；若感到精神渙散、疲勞可至服務區、休息站或下交流道稍作休息。

▲明年1至3月只要持大貨車駕照使用休息室，就可索取咖啡或提神飲料半價優惠券。（圖／高公局提供）