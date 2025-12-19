國光客運追撞6傷　業者：「大貨車突切道」駕駛煞車不及

▲大貨車為閃避前方車禍小客車突切外車道，國光客運煞車不及追撞釀6傷。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今天（19日）清晨6時30分，國道1號南下7.9公里五堵路段一輛國光客運追撞大貨車，導致客運上6人受傷送醫。國光客運表示，因中線大貨車為閃避前方2部車禍小客車突然切到外線，導致國光客運班車煞車距離和反應時間不足，駕駛急煞仍撞上，受傷旅客送醫治療後已出院，後續將配合警方釐清責任歸屬。

國光客運說明，該起事故發生於今天早上約6點30分，當時國道一號南下7.9公里處，中線的大貨車因閃避前面2部肇事的小客車而突然切到外線，造成原行駛在外側車道的國光客運1801A路線班車，在反應時間及煞車距離均不足的狀況下，駕駛長雖已緊急連續煞車仍撞上切入車道內的大貨車。

國光客運指出，該起事故造成國光客運車上6位乘客輕微擦挫傷，其中4位受傷乘客被救護車送往基隆長庚醫院，另外2位被送往汐止國泰醫院，目前已全部出院。車上餘34位乘客已由後車接駁分批載送離開。國光客運車輛車頭受損，已拖回廠修理。

國光客運表示，基隆站長及稽查經理已於事故發生後趕往醫院探望乘客及提供協助，後續國光客運會調閱監視器，並配合警方釐清事故原因及責任歸屬。