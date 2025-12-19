快訊／國1南下五堵段2車追撞6傷　塞爆6公里

記者郭世賢、柯沛辰／新北報導
國道1號南下7.9公里五堵路段19日清晨6點30分發生車禍，一輛國光客運追撞大貨車，導致客運上6人受傷送醫。由於當時正值上班尖峰時段，該路段一度大塞車，現場回堵約6公里。
初步了解，國光客運追撞大貨車，占用內及外線車道。消防局獲報後，出動5車10人前往搶救，分別將6人送往汐止國泰、長庚醫院進行救治，所幸無生命危險。
▲國1南下五堵路段車禍，國光客運追撞大貨車，6乘客受傷。（圖／記者郭世賢翻攝）
▲現場一度回堵約6公里。（圖／記者郭世賢翻攝）
記者郭世賢、柯沛辰／新北報導
國道1號南下7.9公里五堵路段19日清晨6點30分發生車禍，一輛國光客運追撞大貨車，導致客運上6人受傷送醫。由於當時正值上班尖峰時段，該路段一度大塞車，現場回堵約6公里。
初步了解，國光客運追撞大貨車，占用內及外線車道。消防局獲報後，出動5車10人前往搶救，分別將6人送往汐止國泰、長庚醫院進行救治，所幸無生命危險。
▲國1南下五堵路段車禍，國光客運追撞大貨車，6乘客受傷。（圖／記者郭世賢翻攝）
▲現場一度回堵約6公里。（圖／記者郭世賢翻攝）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
讀者迴響