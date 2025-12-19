快訊／國1南下五堵段2車追撞6傷　塞爆6公里

國道警察局第九大隊指出，初步調查顯示，當時由翁男（35歲）駕駛的混凝土預拌車變換車道時，擦撞外側車道由曾男（41歲）駕駛的自小客車，曾男車輛失控打轉後，又碰撞由林男（37歲）駕駛的自小客車，隨後再遭吳男（53歲）駕駛的自小貨車追撞，釀成4車追撞事故。