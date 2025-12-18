停國道休息站！他睡醒「突收1張單子」驚呆了　最高罰1200

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前將車停在國道服務區，怎料一覺醒來竟收到「關懷單」，提醒他超時將會開罰，讓他驚呆直呼，「這麼嚴格了嗎？」根據現行法規，國道服務區旨在提供用路人短暫停留與消除疲勞，若車輛停放超過4小時且未獲許可，最高可罰1200元。

網友在臉書社團「車床天地」發文提到，自己在國道休息站的停車格內，只是躺車裡睡覺而已，卻收到了管理單位放置的提醒單據，「現在都已經這麼嚴格了嗎？」

根據原PO上傳的照片顯示，該單據名稱為「逾時停車服務區4小時關懷單」，上方設有四次紀錄欄位，明確註記「服務區停放車輛以4小時為上限」，單據末端也特別提醒用路人，請配合停放規定，以免受罰。

▲逾時停車服務區4小時關懷單。（圖／翻攝自臉書／車床天地）

法規明確定義：逾時占用最高可罰1200元

根據《高速公路及快速公路交通管制規則》第25條規定，汽車在行駛途中，不得在路肩、路欄或路旁停放，除非是因機械故障或其他緊急情況。在服務區或休息站內，車輛停放時間除非有特殊許可，否則不得超過4小時。

若用路人違反上述規定，警方可依據《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第9款「未依規定停放車輛」之條文開立罰單，處以新台幣600元以上、1200元以下罰鍰。

高公局強調，服務區的停車格屬於公共資源，主要目的是供駕駛人適度休息、如廁及餐飲，並非長期停放或露營使用。

強化科技執法與巡檢：維護公平使用權

為了落實4小時停車上限，高公局近年來已在多處大型服務區（如蘇澳、泰安、清水等）建置智慧停車管理系統。這些系統結合車牌辨識與監控設備，能自動計算車輛停放時間。當車輛停放接近或超過4小時，系統會通知服務區管理人員進行巡檢並放置「關懷單」提醒。