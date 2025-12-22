煙火秀每年湧百萬人！澳洲16死恐攻後迎跨年　雪梨維安全面戒備

▲ 澳洲雪梨跨年煙火每年吸引逾百萬人朝聖。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生16死恐怖攻擊，經歷這場近30年最嚴重槍擊過後，當局正加強跨年夜維安措施，以確保預計百萬人參與的慶祝活動順利進行。雪梨市政府已在馬丁廣場（Martin Place）設置大型水泥防撞墩，防範駕車衝撞事件發生。

news.com.au報導，新南威爾斯州警方表示，將部署「重大且靈活的警力行動」，並呼籲民眾保持警覺，「我們要求民眾提高警覺，通報任何可疑狀況。若看見或聽見異常狀況，請立即撥打國家安全熱線。」

過往雪梨港跨年煙火通常吸引100萬至160萬人參與，跨年活動主辦方透露，今年警方和反恐單位對公共安全的要求顯著提高，「持續舉辦這些活動確實充滿挫敗感，但有計劃地安全管理跨年活動終究比完全沒有計畫更安全。」

然而，當地社群媒體開始流傳恐嚇言論，一張Snapchat截圖以邦迪海灘恐攻新聞為背景，配上「新年小心了，你們這些澳洲人渣」字樣；還有一張圖片疑似預告將在27日重演2005年雪梨郊區克羅納拉（Cronulla）的種族騷亂。

新南威爾斯州州長明斯（Chris Minns）22日嚴厲警告，任何計劃參與這類活動的人都將面臨法律制裁，「我們絕不容忍任何形式的報復或惡意反擊。」