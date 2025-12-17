廚餘車裝GPS補助開放申請　每輛最高8千元

▲廚餘運輸車今起開放申請裝GPS可補助，每輛最高8千元。（圖／市議員江肇國提供）

記者許敏溶／台北報導

為防範非洲豬瘟事件重演，政府已決定116年起全面禁用廚餘養豬，明年為轉型期，並要求廚餘車要加裝GPS。非洲豬瘟中央災害應變中心今（17日）表示，將分兩階段提供加裝GPS補助費，最高每輛可拿到8千元，並從今天起至年底開放申請。

應變中心指出，為完全降低非洲豬瘟傳播風險，行政院已明訂116年起全面禁用廚餘養豬，明年則是廚餘養豬落日前的最後緩衝期，原來已經取得廚餘再利用檢核養豬場，在轉型期間若要繼續使用廚餘，必須先獲地方政府同意，並完成高溫蒸煮設備及影像監視系統建置、確保運輸廚餘車輛裝設GPS，經跨部會聯合稽查合格後，才能從115年1月1日起，有條件使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料。

[廣告]請繼續往下閱讀...

應變中心說明，配合政府逐步推動廚餘餵豬轉型政策，農業部防檢署透過畜產會辦理「廚餘運輸車輛裝設即時追蹤系統（GPS）補助」方案，希望藉此協助相關豬場落實廚餘運輸管理，符合條件養豬場從即日起到12月31日，完成安裝並檢具廠商開立的安裝證明及發票等資料，就可向畜產會申請補助。

防檢署指出，這次補助對象，限定具再利用資格養豬場實際用在載運廚餘的運輸車輛，補助方案採二階段辦理，第一階段補助GPS設備裝設費及租賃費，其中裝設費補助上限為每輛1千元，租賃費補助上限為每輛每年6千元；第二階段則補助116年起全面禁用廚餘養豬後的拆機費，補助上限為每輛1千元。補助經審核通過後，裝機費及租賃費將從115年1月15日起陸續核發。

若對這次補助方案有任何疑問，防檢署表示，可至畜產會官網查詢補助作業要點，或在上班時間撥打0800-557-998專線詢問。