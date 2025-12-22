台南數位轉型火力全開！智慧治理、水務、資安全到位　年終成果橫掃多項大獎

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不是口號，是成果，台南市政府智慧發展中心22日公布2025年終施政成果，市府在城市數據治理、智慧水務、數位服務與資安防禦等面向持續深化應用，近期一舉榮獲「2025台灣永續行動獎SDG16銀級獎」及「2026智慧城市創新應用獎」肯定，展現台南推動數位轉型、打造智慧且具韌性城市的實力。

在數據活化與智慧治理方面，市府以「身障停車平權，台南起步」作為關鍵示範案例，透過跨機關整合，成功介接衛福部社家署全國身障車牌資料，並串聯研考會、社會局、交通局及警察局等單位，建立即時查驗與資料共享機制，不僅保障身障者停車權益，也讓執法與行政流程更精準有效。

截至2025年10月，市府數據服務使用次數已突破421萬次，成果獲數位發展部邀請向各縣市分享，並榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」SDG16制度的正義與和平銀級獎肯定。

智慧水務與永續循環同樣是台南的強項。為穩定供應南部科學園區半導體產業所需高品質用水，永康水資源回收中心攜手華碩台智雲、成功大學、資策會及雙肩智慧，建置「5G智慧水情資訊雲平台」，透過AIoT感測器與5G專頻，即時蒐集水質、水量與環境數據，並結合垃圾辨識、油脂監測與智慧水位設備，提前約30分鐘預警水質異常。

系統更導入生成式AI水文模型，能即時提供專業處置建議，提升城市應變效率，該成果也榮獲「2026智慧城市創新應用獎」。

在數位服務與城市再生上，市府打造「一站式整合服務平台」，結合數位部 MyData 機制，經民眾授權即可跨機關調閱資料，減少檢附書證負擔，目前平台已提供超過500項業務資訊，其中342項可線上申辦，累計會員8萬人、線上申辦筆數突破31萬件。

重大災害發生時，平台更能快速上架災後慰助線上申辦服務，已受理約1.8萬件，實踐「以市民為中心」的數位政府理念。

此外，「友愛市場數位創生聚落」成功翻轉傳統市場空間，結合共享辦公、親子友善與共食廚房，並與國發會合作設立全國首站「國際數位遊牧服務據點」，吸引國際人才進駐，也榮獲第5屆地域振興大賞「地方空間活化獎」。

面對網路威脅日益嚴峻，市府在資安治理上也不走形式。首創市政級實兵攻防演練，舉辦首屆「Hack the Tainan紅藍軍資安攻防競賽」，吸引25隊、100人參與，實際發現153個資安漏洞，並即時完成通報與修補，為在地資安人才培育奠定基礎。

市府展望2026年，將持續深化智慧治理與數位創新，強化城市韌性與國際競爭力，讓科技不只是看得到，而是真正用得到、感受得到。