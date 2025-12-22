　
    • 　
>
地方 地方焦點

台南數位轉型火力全開！智慧治理、水務、資安全到位　年終成果橫掃多項大獎

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

不是口號，是成果，台南市政府智慧發展中心22日公布2025年終施政成果，市府在城市數據治理、智慧水務、數位服務與資安防禦等面向持續深化應用，近期一舉榮獲「2025台灣永續行動獎SDG16銀級獎」及「2026智慧城市創新應用獎」肯定，展現台南推動數位轉型、打造智慧且具韌性城市的實力。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

在數據活化與智慧治理方面，市府以「身障停車平權，台南起步」作為關鍵示範案例，透過跨機關整合，成功介接衛福部社家署全國身障車牌資料，並串聯研考會、社會局、交通局及警察局等單位，建立即時查驗與資料共享機制，不僅保障身障者停車權益，也讓執法與行政流程更精準有效。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

截至2025年10月，市府數據服務使用次數已突破421萬次，成果獲數位發展部邀請向各縣市分享，並榮獲「2025第五屆TSAA台灣永續行動獎」SDG16制度的正義與和平銀級獎肯定。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

智慧水務與永續循環同樣是台南的強項。為穩定供應南部科學園區半導體產業所需高品質用水，永康水資源回收中心攜手華碩台智雲、成功大學、資策會及雙肩智慧，建置「5G智慧水情資訊雲平台」，透過AIoT感測器與5G專頻，即時蒐集水質、水量與環境數據，並結合垃圾辨識、油脂監測與智慧水位設備，提前約30分鐘預警水質異常。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

系統更導入生成式AI水文模型，能即時提供專業處置建議，提升城市應變效率，該成果也榮獲「2026智慧城市創新應用獎」。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

在數位服務與城市再生上，市府打造「一站式整合服務平台」，結合數位部 MyData 機制，經民眾授權即可跨機關調閱資料，減少檢附書證負擔，目前平台已提供超過500項業務資訊，其中342項可線上申辦，累計會員8萬人、線上申辦筆數突破31萬件。

重大災害發生時，平台更能快速上架災後慰助線上申辦服務，已受理約1.8萬件，實踐「以市民為中心」的數位政府理念。

▲台南市政府智慧發展中心推動城市數據治理，透過跨機關資料整合，落實身障停車平權並提升行政與執法效率。（記者林東良翻攝，下同）

此外，「友愛市場數位創生聚落」成功翻轉傳統市場空間，結合共享辦公、親子友善與共食廚房，並與國發會合作設立全國首站「國際數位遊牧服務據點」，吸引國際人才進駐，也榮獲第5屆地域振興大賞「地方空間活化獎」。
面對網路威脅日益嚴峻，市府在資安治理上也不走形式。首創市政級實兵攻防演練，舉辦首屆「Hack the Tainan紅藍軍資安攻防競賽」，吸引25隊、100人參與，實際發現153個資安漏洞，並即時完成通報與修補，為在地資安人才培育奠定基礎。

市府展望2026年，將持續深化智慧治理與數位創新，強化城市韌性與國際競爭力，讓科技不只是看得到，而是真正用得到、感受得到。

台南水道博物館打造園區聲景探索新體驗

台南水道博物館打造園區聲景探索新體驗

走進台南山上花園水道博物館，除了紅磚建築與大片綠意，還能聽見什麼？水道博物館今年推出「環境聲景探索展示計畫」，以「動物合唱團」為敘事主軸，嘗試跳脫過往以視覺為主的參觀方式，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區裡正在發生的故事。

白宮官網被駭？　驚見網紅直播8分鐘

白宮官網被駭？　驚見網紅直播8分鐘

台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

台南市勞工局開辦生活花藝課程體驗美感日常

台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

台南五心共融協會備湯圓、素食菜包陪里民過節

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

台南七股鹽山音樂會搭煙火秀南消三大隊提前強化高空煙火安全檢查

