地方 地方焦點

從鳥鳴到風聲　台南水道博物館打造園區聲景探索新體驗

▲台南山上水道博物館推出「環境聲景探索展示計畫」，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區自然生態。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上水道博物館推出「環境聲景探索展示計畫」，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區自然生態。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

走進台南山上花園水道博物館，除了紅磚建築與大片綠意，還能聽見什麼？水道博物館今年推出「環境聲景探索展示計畫」，以「動物合唱團」為敘事主軸，嘗試跳脫過往以視覺為主的參觀方式，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區裡正在發生的故事。

台南市文化局長黃雅玲表示，過去多數人走進博物館，重心往往放在「看見了什麼」，卻忽略聲音其實是理解環境的重要線索。此次以「聲景」為核心概念，透過實地調查與影像、聲音蒐集，建立園區生物活動的聲音資料庫，再轉化為可被理解、被引導的展示內容，讓遊客在行走園區的同時，也能「聽見空間」。

▲台南山上水道博物館推出「環境聲景探索展示計畫」，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區自然生態。（記者林東良翻攝，下同）

水道博物館落成於1922年，自來水系統退役後，因鄰近曾文溪與淺山丘陵，加上長期作為水源管制區、人為干擾相對少，意外孕育出豐富且穩定的自然生態。園區內可觀察到黃鸝、五色鳥、領角鴞等代表性物種，其鳴叫聲與活動聲音，隨著清晨、午後與季節轉換，交織成水道博物館獨有的自然聲景。

本次聲景特展「聽見山上的聲音」設於A館快濾池室，以「動物合唱團」為敘事核心，結合展示設計與互動裝置，引導民眾認識園區內不同生物的聲音樣貌，從聽覺角度重新理解百年水道與自然環境之間的關係。

▲台南山上水道博物館推出「環境聲景探索展示計畫」，邀請民眾放慢腳步，用耳朵感受園區自然生態。（記者林東良翻攝，下同）

台南市立博物館館長何秋蓮指出，聲景探索不只是一場展覽，而是一種重新與環境建立連結的方式。當人開始留意聲音，也更容易放慢步調，感受人與自然之間的距離與互動。希望透過這項計畫，讓水道博物館不只是被觀看的古蹟，而是一個能被聽見、被感受的生活場域。

館方也表示，透過聲景導覽地圖與代表性物種設計，民眾在園區中不只是走過一棵樹、一條步道，而是能理解清晨常出現哪些鳥類、午後聲音與早晨的差異，以及哪些聲音正悄悄提醒季節正在轉換，讓自然不再只是背景，而成為能被感知、被記住的存在。

