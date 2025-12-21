白宮官網被駭了？　驚見「理財網紅直播」長達8分鐘

▲2024年11月6日，德國法蘭克福證券交易所的大廳螢幕上，直播川普演說。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國白宮官網18日深夜離奇出現一名YouTuber的直播畫面，並且持續至少8分鐘才恢復正常，被懷疑遭到駭客入侵。對此，白宮表示正在調查此異常狀況的成因。

《美聯社》報導，白宮官網的「直播新聞」（Live News）頁面專門播送總統演說等官方直播內容。民眾18日深夜訪問該頁面時，卻看見理財投資YouTuber法利（Matt Farley）的理財問答直播內容。

法利19日受訪時坦言，他事後才得知頻道直播竟出現在白宮官網上，自己也深感意外、毫無頭緒，「如果我知道我的直播會這樣超級公開，我會穿得更體面一點，也會準備更有針對性的話題！而且可能就不會談論個人理財了。」

法利進一步透露，目前尚未接獲政府聯繫，他還開玩笑地說，希望川普總統和他的小兒子巴倫（Barron Trump）「有在觀看我的直播，並且採納一些意見。」

目前尚不清楚白宮網站是遭駭客攻擊，或是政府內部人員誤植連結網址。白宮發言人僅表示，「已經注意到，並正在調查所發生的事件。」

值得注意的是，川普陣營過去1年發生多起數位安全事件。今年5月，有人冒充幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）向政商名流發送簡訊和電話，去年伊朗駭客更曾入侵川普競選團隊，竊取包括副總統范斯檔案在內的敏感文件。