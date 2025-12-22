路透：美國在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

▲美國20日在委內瑞拉海域附近突襲扣押一艘懸掛巴拿馬國旗的油輪「世紀號」。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國官員21表示，美國海岸防衛隊正在委內瑞拉附近的國際水域追緝一艘油輪；若行動成功，將是自本周末以來第2起、近兩周內第3起類似攔截行動，顯示華府持續加大對委內瑞拉石油出口的執法力道。

追緝第三艘油輪，持續施壓馬杜洛

路透報導，一名美國官員指出，美國海岸防衛隊正積極追緝一艘遭到制裁、屬於所謂「黑暗艦隊」（dark fleet）的油輪，該船涉嫌協助委內瑞拉規避國際制裁，並懸掛偽造旗幟，目前已遭司法單位發布扣押令。另一名官員補充說，這艘油輪本身即在制裁名單之列，但至今尚未被登船檢查，攔截方式可能包括派遣船隻或飛行器靠近監控。

不願具名的官員未透露行動的確切地點，也未說明遭追緝的油輪身分。白宮今天尚未對此回應置評請求。

美國總統川普上周宣布，對所有受制裁油輪進出委內瑞拉實施「封鎖」。此舉被視為川普政府向委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）施壓的一環。

官員指出，美方對委內瑞拉的壓力行動還包括強化區域軍事部署，以及在太平洋與加勒比海一帶，對被指涉及運毒的船隻發動超過20次軍事打擊。根據相關說法，這些行動至少已造成100人死亡。

衝擊石油經濟？

白宮國家經濟會議主席哈塞特（Kevin Hassett）今天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對國家」（Face the Nation）節目訪問時表示，先前遭扣押的兩艘油輪皆從事黑市交易，並向受制裁國家提供石油。他強調，美國民眾無須擔心相關行動會推升油價，「只是幾艘黑市船隻，影響有限」。

不過，一名石油交易員告訴路透社，隨著亞洲市場於22日恢復交易，這些扣押行動仍可能對油價帶來輕微上行壓力。