大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」　黃金5分鐘有望救一命

▲張文在北車、南西商圈隨機傷人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。心臟血管外科醫師陳柏菘就發文表示，CPR很重要，全民止血教育也很重要，所以他想和大家分享「頸動脈與身上重要血管遭受刀傷或創傷時的緊急救護策略」，第一時間壓迫止血，和送醫一樣重要。

陳柏菘在臉書粉專表示，「心臟血管外科醫師一輩子都在與出血搏鬥，在此和大家分享頸動脈與身上重要血管遭受刀傷或創傷時的緊急救護策略，希望能在悲劇發生時，盡量搶救寶貴的生命」。

頸部與其他大血管的特殊危險性

陳柏菘指出，不是傷口大小決定死亡，而是「是否傷到大血管」決定失血速度。

1. 頸動脈

►供應腦部血流｜完全斷裂 → 數分鐘內失血性休克+腦缺血

2. 頸靜脈

►低壓、大口徑｜傷口暴露 → 空氣栓塞風險

3. 鎖骨下動脈

►難以壓迫+快速失血

4. 胸部（主動脈、肺動脈）

►瞬間致死

5. 腹部 （腹主動脈、器官、腸繫膜血管）

►隱匿性大失血

6. 鼠蹊（股動脈、股靜脈）

►快速大失血

事發現場（黃金 5–10 分鐘）：止血比診斷重要

▲大量出血怎麼處理？（AI協作／黃君瀚製作，經編輯審核）

陳柏菘列出現場急救的三大原則：

1. 直接壓迫

►最有效、最簡單

►使用：手掌｜厚紗布｜ 衣物

►持續壓迫 ≥ 10 分鐘，不要頻繁查看

2. 頸部傷口注意事項

►絕對不要環狀包紮頸部（避免壓迫氣道與雙側頸動脈）

►僅「單側」加壓

►傷口若有「嘶嘶聲」→ 立即密閉敷料（防止空氣栓塞）

3. 止血帶（或衣物）

►僅限四肢

►絕對禁用於頸部、軀幹

陳柏菘接著指出，若出現以下任何一個狀況，基本上不用等影像檢查，就是立刻要立刻開刀搶救：

►噴射狀出血

►壓不住的出血

►頸部迅速擴大的血腫

►缺血表現（偏癱、意識改變、無脈搏）

►休克

第一時間的壓迫止血 和送醫同樣重要

陳柏菘最後提醒，在隨機暴力事件當中，致命點除了器官，大血管出血也同樣致命，因此第一時間的壓迫止血，和送醫一樣重要，甚至有機會成功救回一命。當意外發生時，首先要先確保自身安全，接著就是立刻壓迫止血和求救，這樣就有機會拯救生命。

本文經「心臟血管外科 陳柏菘醫師」授權引用