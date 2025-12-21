　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」　黃金5分鐘有望救一命

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲張文在北車、南西商圈隨機傷人。（圖／記者陳以昇攝）

記者曾筠淇／綜合報導

27歲男子張文19日在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷。心臟血管外科醫師陳柏菘就發文表示，CPR很重要，全民止血教育也很重要，所以他想和大家分享「頸動脈與身上重要血管遭受刀傷或創傷時的緊急救護策略」，第一時間壓迫止血，和送醫一樣重要。

陳柏菘在臉書粉專表示，「心臟血管外科醫師一輩子都在與出血搏鬥，在此和大家分享頸動脈與身上重要血管遭受刀傷或創傷時的緊急救護策略，希望能在悲劇發生時，盡量搶救寶貴的生命」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頸部與其他大血管的特殊危險性

陳柏菘指出，不是傷口大小決定死亡，而是「是否傷到大血管」決定失血速度。

1. 頸動脈
►供應腦部血流｜完全斷裂 → 數分鐘內失血性休克+腦缺血

2. 頸靜脈
►低壓、大口徑｜傷口暴露 → 空氣栓塞風險

3. 鎖骨下動脈
►難以壓迫+快速失血

4. 胸部（主動脈、肺動脈）
►瞬間致死

5. 腹部 （腹主動脈、器官、腸繫膜血管）
►隱匿性大失血

6. 鼠蹊（股動脈、股靜脈）
►快速大失血

事發現場（黃金 5–10 分鐘）：止血比診斷重要

▲▼（AI協作／黃君瀚製作，經編輯審核）

▲大量出血怎麼處理？（AI協作／黃君瀚製作，經編輯審核）

陳柏菘列出現場急救的三大原則：

1. 直接壓迫
►最有效、最簡單
►使用：手掌｜厚紗布｜ 衣物
►持續壓迫 ≥ 10 分鐘，不要頻繁查看

2. 頸部傷口注意事項
►絕對不要環狀包紮頸部（避免壓迫氣道與雙側頸動脈）
►僅「單側」加壓
►傷口若有「嘶嘶聲」→ 立即密閉敷料（防止空氣栓塞）

3. 止血帶（或衣物）
►僅限四肢
►絕對禁用於頸部、軀幹

陳柏菘接著指出，若出現以下任何一個狀況，基本上不用等影像檢查，就是立刻要立刻開刀搶救：

►噴射狀出血
►壓不住的出血
►頸部迅速擴大的血腫
►缺血表現（偏癱、意識改變、無脈搏）
►休克

第一時間的壓迫止血　和送醫同樣重要

陳柏菘最後提醒，在隨機暴力事件當中，致命點除了器官，大血管出血也同樣致命，因此第一時間的壓迫止血，和送醫一樣重要，甚至有機會成功救回一命。當意外發生時，首先要先確保自身安全，接著就是立刻壓迫止血和求救，這樣就有機會拯救生命。

本文經「心臟血管外科 陳柏菘醫師」授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
拍抖音模仿張文！男被爆是老闆　店家急澄清
今最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：能量交換
員工模仿「蹲地丟煙霧彈」炎上！　老闆急發聲：已開除
男女「肉體交疊浮船」海上激戰！　嬌喘聲響徹芭達雅海灘
快訊／UG董事長鞠躬哽咽道歉！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

拍抖音模仿張文！男在高鐵「蹲下開袋子」網怒了　店家急道歉

雞肉店員工模仿張文「蹲地丟煙霧彈」遭炎上！老闆急發聲：已開除

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」　黃金5分鐘有望救一命

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌...內幕鼻酸了

網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

緊急逃生口小綠人真名曝光！身世藏沉重過往　網驚：冷知識太強

最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

記者與嫌犯擦身過畫面

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

拍抖音模仿張文！男在高鐵「蹲下開袋子」網怒了　店家急道歉

雞肉店員工模仿張文「蹲地丟煙霧彈」遭炎上！老闆急發聲：已開除

悼北捷死者秀品牌挨轟　UG董事長哽咽鞠躬道歉：我承擔責任

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」　黃金5分鐘有望救一命

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌...內幕鼻酸了

網友喊該學中國「地鐵安檢」　石明謹：這次案發地點都不在站內

緊急逃生口小綠人真名曝光！身世藏沉重過往　網驚：冷知識太強

最強冬至！除了湯圓「還必吃1美食」　于美人：這是一個能量交換

張文「資金來源成謎」！失業1年僅靠母小額資助　未見外人金流

北捷砍人案「傷患為何分送多家醫院？」　急診醫解答：正確的做法

獨／從鄭捷到李承翰殉職到張文恐攻　警仍憑勇氣熱情抓刀客？

為張文隨機攻擊案受難者哀悼　日台交流協會：會作為最好友人陪伴台灣

蕭淑慎解放深V開到肚！　重現20年前金鐘戰袍…49歲真實身材現形

陸翁「頭頸分離」　醫用妙招救回：能活著到醫院就是奇蹟

北投第一座社宅！　步行5分到捷運站

桃園神秘「太空站咖啡館」採預約制　從水洗到厭氧處理都能品嘗

中山、北車砍人案！樂天女孩曝「當天才經過現場」　心痛發聲：想哭

2026春妝5大趨勢！「朦朧粉彩」溫柔卻有深度　丹寧成為彩妝新材質

非洲男「連玩手遊100小時」創金氏紀錄　每天僅2小時可吃飯睡覺

2300萬人受害！南韓SKT遭駭「用戶個資外洩」　賠償金恐達489億

當I人Jennie迷路...　看到ZICO狂奔XD

生活熱門新聞

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

獻花悼念「露出LOGO」挨轟　UG道歉了

快訊／8級強風來了　今降6℃「雨最大」地區曝

張文早在試探？11月搭車「見同裝扮現身捷運」

挑戰冷氣團！　全台有雨時間曝

獻花出現品牌飲料！手搖飲老闆急關社群

2波變天！　下波冷空氣更強更久

警察追張文「為何不用槍？」　網點出1狀況

張文4死爆恐慌！跨年「自保1神物必帶」：血條值歸0

碰到隨機殺人怎麼自保？沈伯洋曝3招

更多熱門

相關新聞

張文案傷者找救命恩人　台大醫師：相信社會溫暖

張文案傷者找救命恩人　台大醫師：相信社會溫暖

北捷、中山商圈1219發生無差別攻擊事件，造成4死11傷。台北市長蔣萬安今（21日）表示，有一位傷者第一時間是由一對顏姓醫師父女檔搶救才保住性命，這位傷者希望北市府能幫忙找到這2位醫師；蔣萬安下午2時也到台大醫院轉達感謝之意。據查，就是台大醫院急診部醫師顏瑞昇與他女兒顏均蓉。顏瑞昇表示救人是醫師的天職，也由衷地期盼逝者可以安息，傷者可以早日康復出院，更要大家相信這個社會是溫暖的，民眾有需要的時候，會有人伸出援手的。

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

張文恐攻效應　全台模仿留言逾20則

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌

「救殺人犯的時候」在想什麼？醫曝救過殺父兇嫌

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

張文砍人逃逸監視器出包？　北捷認1組故障

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

關鍵字：

誠品南西恐怖攻擊張文隨機砍人煙霧彈全民止血教育陳柏菘

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面