　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

記者鄧木卿／台中報導

桃園市張文在台北車站投擲煙霧彈後，又持長刀瘋狂砍殺路人，最終墜樓身亡，釀成4死慘劇，案發至今，張文殺人動機、金錢來源、墜樓原因仍在釐清，知名法醫高大成研判，失業1年多還能購買數萬元的煙霧彈，錢從哪裡來？一旦查明金流，案情就會明朗。

▲高大成認為，查出張文金流就可了解殺人動機。（圖／ETtoday資料照）

▲高大成認為，查出張文金流就可了解殺人動機。（圖／ETtoday資料照）

高大成說，張文行凶前，先把租屋處全燒光，就是要湮滅證據，不能讓別人追查到他，而且事前也到誠品場勘過，當時有紙箱，如果跳到紙箱上，應該不會死，要跳下前還先卸下裝備，減輕全身重量，因此，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺。

不過，是要脫逃跳樓或是畏罪自殺，可以透過相驗得知是頭破或腳斷，一般死意已決者，會是頭下腳上，如果是要脫逃，就是腳先著地，腳骨也會因此斷裂。

至於生前有無吸毒，也可由解剖檢驗出有無毒品殘留，因為吸毒太久，會產生人格分離症，被害幻想症，一直都覺得有人會害他，這種反社會人格，就是認為大家都對不起他；高大成表示，這些事前應該都會有徵兆，雖然目前查不出死者和外界連絡過，但或許還有大家都不知道的手機存在。

最令人不解的是，張文失業1年多，和家人也2年沒有連絡，沒有工作，沒有收入，如何繳房租？購買煙霧彈？高大成說，一旦查出金流，殺人動機就會呼之欲出。

《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／高鐵列車疑有爆裂物！安檢延誤10分鐘發車
知名連鎖火鍋宣布：南西店今所得「捐受害者家屬」
更強東北季風抵達時間曝　「最冷探13度」
快訊／3縣市大雨特報！下到明晨
快訊／死亡車禍！17歲少年送醫不治
張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

假交友真詐財！台東女買3萬遊戲點數　超商店員通報攔阻

三地門谷川大橋死亡事故！17歲少年騎電動車撞橋墩　送醫不治

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

挺身制止張文亡！余男8旬母還不知兒遇害　桃市府申請入忠烈祠

超噁！通緝犯「屎甩車廂」抹自強號座椅　台鐵求償18萬獲准

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北市恐攻過後 蔣萬安下指令　北市警局每天部署1050警力維安

記者與嫌犯擦身過畫面

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

張文行凶前折返租屋處縱火！火光狂竄畫面曝光

南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

假交友真詐財！台東女買3萬遊戲點數　超商店員通報攔阻

三地門谷川大橋死亡事故！17歲少年騎電動車撞橋墩　送醫不治

拒檢逃逸畫面曝！外籍男疑攜毒入境　逃出小港機場航廈被壓制

張文網購裝備清單曝　煙霧彈花4萬8！臉書沒朋友LINE僅2聯絡人

張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

挺身制止張文亡！余男8旬母還不知兒遇害　桃市府申請入忠烈祠

超噁！通緝犯「屎甩車廂」抹自強號座椅　台鐵求償18萬獲准

影/劉宇寧紅毯好忙！搭張凌赫男模團　合體宋祖兒《折腰》CP少點甜

台東最美星空連奪英國、紐約設計金獎　國際肯定再升級

高房價、高利率雙壓！美11月房價創新高　銷售年減1％

高鐵列車突安全警戒「旅客全下車」　業者：配合檢查已恢復營運

蔡明忠董事長連12年挑戰半馬！富邦金控「有志一同」員工志工團守護台北馬

台東親子職業試探博覽會登場　多元體驗助學子探索職涯

高雄老牌燒肉店爆勞資糾紛！2員工無預警失業　老闆判賠112萬

雞湯大叔南西店「一日所得」捐受害家屬　用餐再贈布朗尼

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！高鐵144車次左營站突延誤10分鐘發車

台東東河鄉同地點一日兩火警　怪手、貨車不明原因起火

【相驗結果曝】下班逛街遭張文奪命！　37歲男「右腹刀傷、肝臟破裂」

社會熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

《ETtoday》陳以昇拍攝張文隨機殺人「血腥42秒」

張文紙箱逃生傳聞　警方：是他自選

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者還原現場

發文稱北捷恐攻案同夥　43歲作業員遭逮

即／外籍客疑攜毒拒檢狂奔　小港機場大廳上演追逐戰

IG限動貼「中山砍人不揪」　新北19歲男大生被送辦

警遭質疑追張文裝備不足　所長哽咽說明

更多熱門

相關新聞

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

張文隨機砍人案藍委急找4部長明備詢　綠委諷：只為護航蔣萬安

27歲男子張文19日傍晚在台北車站、中山商圈隨機攻擊，造成4死（含張文）11傷悲劇，立法院內政委員會國民黨籍召委黃建賓取消22日考察行程，改邀內政部、警政署等單位就計畫性攻擊事件專題報告並備質詢。民進黨立委吳思瑤今（21日）質疑，一口氣找4位部長和國安會秘書長、國安局長，超高規格的陣容就為了護航蔣萬安。

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

男拍抖音模仿張文！　店家急道歉

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」

大量出血怎麼處理？醫曝「急救3原則」

網友喊中國地鐵安檢　石明謹：這次不在站內

網友喊中國地鐵安檢　石明謹：這次不在站內

傷患為何分送多家醫院？急診醫解答

傷患為何分送多家醫院？急診醫解答

關鍵字：

北車煙霧彈高大成

讀者迴響

熱門新聞

首位遇難者余先生　友人澄清真實身分

網嗆台中新光三越殺50人　玖壹壹春風發聲

張文父母得「變賣家產」賠償？　律師解答

「全台最後1家十盛」12/26關門　官網有新動作

Google將永久停用暗網報告

張文原始計畫更駭人！汽油彈誤燃意外阻止屠殺

第一視角曝光！騎士死前「緊握1畫面」太痛心

即／PO文「張文我兄弟」嗆攻高雄車站　男大生被逮

貼文「張文我兄弟」釀恐慌被逮！男大生轉傳原因曝

今「冬至+天赦日」80年一遇　最強招財法曝

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

今冬至4生肖財運旺到2026　「6禁忌」愛愛傷元神

網問「一堆人看到長刀不跑？」　北教大副教授秒懂：我遇過

張文平板電腦全破　詳盡擬定犯案時間

高雄30年麥當勞搬家　舊址屋主秒開50萬找新租客

更多

最夯影音

更多
誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」
57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

57歲勇男挺身擋恐攻男遭刺不治　妻淚憶夫：平時就富正義感

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰秒開門閂」　7警荷槍追上樓

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面