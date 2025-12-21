張文失業哪來錢買大量煙霧彈　高大成：查金流可了解殺人動機

記者鄧木卿／台中報導

桃園市張文在台北車站投擲煙霧彈後，又持長刀瘋狂砍殺路人，最終墜樓身亡，釀成4死慘劇，案發至今，張文殺人動機、金錢來源、墜樓原因仍在釐清，知名法醫高大成研判，失業1年多還能購買數萬元的煙霧彈，錢從哪裡來？一旦查明金流，案情就會明朗。

▲高大成認為，查出張文金流就可了解殺人動機。（圖／ETtoday資料照）

高大成說，張文行凶前，先把租屋處全燒光，就是要湮滅證據，不能讓別人追查到他，而且事前也到誠品場勘過，當時有紙箱，如果跳到紙箱上，應該不會死，要跳下前還先卸下裝備，減輕全身重量，因此，企圖逃脫的成分佔8成，2成才是畏罪自殺。

不過，是要脫逃跳樓或是畏罪自殺，可以透過相驗得知是頭破或腳斷，一般死意已決者，會是頭下腳上，如果是要脫逃，就是腳先著地，腳骨也會因此斷裂。

至於生前有無吸毒，也可由解剖檢驗出有無毒品殘留，因為吸毒太久，會產生人格分離症，被害幻想症，一直都覺得有人會害他，這種反社會人格，就是認為大家都對不起他；高大成表示，這些事前應該都會有徵兆，雖然目前查不出死者和外界連絡過，但或許還有大家都不知道的手機存在。

最令人不解的是，張文失業1年多，和家人也2年沒有連絡，沒有工作，沒有收入，如何繳房租？購買煙霧彈？高大成說，一旦查出金流，殺人動機就會呼之欲出。

