生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

張文隨機殺3人！萬人一面倒喊「1類電影別拍了」：教壞未成年

▲▼ 竹聯幫幫主黃少岑 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲竹聯幫幫主黃少岑逝世，告別式聚集大票黑衣人。（圖／記者黃彥傑攝）

網搜小組／劉維榛報導

27歲張文隨機砍人釀4死，據悉他自10月上旬起即開始策劃犯案，甚至大量記錄「鄭捷隨機殺人案」的相關資料，警方初步研判他屬於模仿犯。對此，一名急診醫師認為，希望別再拍角頭黑道類型的作品了，就怕內容會教壞未成年，該文引發萬名網友也力挺，「真的很討厭那些美化黑道的電影」。

一名急診科醫師在Threads表示，看到張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，釀成4死11傷的慘況，讓他認真呼籲「角頭這種電影可以不要拍了嗎？真的不覺得教壞未成年嗎？演員也不覺得嗎？」

網友質疑美化黑幫恐成亂源

文章曝光後，萬名網友一面倒喊話別拍了，「終於有人說出來了，我真的很討厭那些美化黑道的電影」、「這麼多年來，每當有這種主題影視作品出現...都覺得非常生氣」、「最噁心的是，他們打著奉勸少年『歹路不可行』，結果在裡面英雄化黑幫人物，超級噁心」、「同意，完全沒有內容和深度的電影，就好像多年前香港古惑仔系列一樣，逞兇、鬥狠，然後把這樣子的角色英雄化」、「那種電影只是美化黑幫做壞事的行為，黑幫就是黑幫，故意美化成英雄...很無言」。

也有網友認為，「我覺得這種電影，結局應該要有鞭刑，死刑之類教誨，告訴涉世未深的年輕人，歹路不可行」、「拜託禁小紅書、抖音、禁生存遊戲電動」。

刑事局呼籲：勿助長恐慌與模仿效應

就怕張文孤狼式恐攻會引發效應，刑事局表示，針對涉恐嚇公眾、散布暴力威脅、煽動或宣稱將對不特定人實施攻擊之網路內容，警方已採取即刻處置、迅速溯源追查的作為，從源頭阻絕潛在風險，防止恐慌擴散，確保社會安全。刑事局強調，截至21日止，相關可疑訊息已累計20則，已迅速偵破3起案件、查獲3名涉案人，並依法究責、從嚴處置。

同時，刑事局再次呼籲，面對網路上可疑或涉及恐嚇、暴力的貼文與留言，切勿轉傳、附和或以玩笑心態看待，以免助長恐慌與模仿效應。若發現疑似危害公共安全之訊息，應立即保留相關截圖、連結、帳號資訊及時間點，並儘速通報警方（撥打110或就近至警察機關），共同守護公共安全與社會安寧。

▼新北刑大逮捕竹聯幫成員 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北刑大逮捕竹聯幫黃秋融及幫眾，起獲大批刀械、球棒及2把改造手槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）

12/19 全台詐欺最新數據

482 1 7014 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／高鐵列車疑有爆裂物！安檢延誤10分鐘發車
知名連鎖火鍋宣布：南西店今所得「捐受害者家屬」
更強東北季風抵達時間曝　「最冷探13度」
快訊／3縣市大雨特報！下到明晨
快訊／死亡車禍！17歲少年送醫不治
張文網購裝備清單曝光　煙霧彈花4萬8

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

張文隨機殺人美化黑幫電影角頭教壞未成年

