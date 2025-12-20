張文案3死者皆一刀斃命！30公分雙刃刀超危險　2人加護病房觀察中

▲兇嫌張文持刀隨機殺人，3名死者皆為一刀斃命。（圖／記者陳以昇攝）



記者柯振中／綜合報導

台北捷運台北車站與中山商圈19日傍晚發生重大隨機殺人事件。27歲男子張文持長刀並搭配煙霧彈、燃燒物犯案，先後在台北車站、中山站及誠品南西店攻擊路人，造成4人死亡、11人受傷。張文最後在遭圍捕後，於誠品南西店墜樓身亡，目前仍有2名傷者在加護病房觀察，案件震撼社會。

警方調查，張文先於台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊試圖制止的57歲余姓男子。刀刃自左肩刺入，穿破左肺直達左心房，余男當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲▼張文先是在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈，並且殺害57歲余姓男子，隨後折返旅館、再前往中山商圈作案。（圖／ETtoday資料照)



煙霧彈製亂後持刀連續攻擊

張文犯案後轉往捷運中山站一帶，在站外朝路中央投擲煙霧彈，接著緩步穿越南京西路，朝37歲蕭姓機車騎士左頸猛刺一刀，造成大量出血，即便救護人員施作急救並送醫，仍無法挽回生命。

▲▼張文在北捷中山站一帶隨機殺人，造成2人死亡，而他也從5樓頂樓墜落，傷重不治身亡。（圖／記者陳以昇攝）



警方指出，張文疑似察覺遭人追趕，隨即跑進誠品南西店，搭乘手扶梯一路往上，在2樓至4樓間再度持刀攻擊多名顧客，其中37歲王姓男子胸口遭劃出長傷口，雖未傷及內臟，仍因失血過多身亡。

長刀雙面開刃 三死一刀斃命

警方與檢警相驗後確認，張文所持刀械長度約30公分，屬雙面開刃的高危險性刀具，極易造成穿刺致命傷。三名死者皆幾乎是一刀斃命，顯示其早有預謀進行隨機殺人。

檢警進一步搜索張文隨身物品、租屋處及曾落腳的旅館，共查獲13把刀、12枚汽油彈及17顆煙霧彈，初步研判張文獨自犯案，並無共犯情形。

仍有2人重傷觀察中

衛福部統計，截至20日下午3時20分，整起事件共15人送醫，分送台北市、新北市10間醫院救治，其中4人死亡、11人受傷。傷者中，23歲蔣姓男子與32歲汪姓男子傷勢較重，仍在加護病房觀察，其餘傷者多為臉部、肩部及腰部刀傷，持續住院治療。

▼張文犯案時間軸。（AI協助／葉國吏製圖，經編輯審核）

