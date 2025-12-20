　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文案3死者皆一刀斃命！30公分雙刃刀超危險　2人加護病房觀察中

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲兇嫌張文持刀隨機殺人，3名死者皆為一刀斃命。（圖／記者陳以昇攝）

記者柯振中／綜合報導

台北捷運台北車站與中山商圈19日傍晚發生重大隨機殺人事件。27歲男子張文持長刀並搭配煙霧彈、燃燒物犯案，先後在台北車站、中山站及誠品南西店攻擊路人，造成4人死亡、11人受傷。張文最後在遭圍捕後，於誠品南西店墜樓身亡，目前仍有2名傷者在加護病房觀察，案件震撼社會。

警方調查，張文先於台北車站M7出口B1通道點燃疑似自製燃燒物，並投擲煙霧彈製造混亂，隨後持刀攻擊試圖制止的57歲余姓男子。刀刃自左肩刺入，穿破左肺直達左心房，余男當場失去生命跡象，送醫後仍宣告不治。

▲台北車站遭丟煙霧蛋，疑為嫌犯。（圖／攝影中心攝)

▲▼張文先是在北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈，並且殺害57歲余姓男子，隨後折返旅館、再前往中山商圈作案。（圖／ETtoday資料照)

▲北車M8出口煙霧彈攻擊，1人重傷送醫搶救中，現場畫面曝光。（圖／翻攝自Threads）

煙霧彈製亂後持刀連續攻擊

張文犯案後轉往捷運中山站一帶，在站外朝路中央投擲煙霧彈，接著緩步穿越南京西路，朝37歲蕭姓機車騎士左頸猛刺一刀，造成大量出血，即便救護人員施作急救並送醫，仍無法挽回生命。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼張文在北捷中山站一帶隨機殺人，造成2人死亡，而他也從5樓頂樓墜落，傷重不治身亡。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效亡。（圖／記者陳以昇攝）-嫌犯墜樓畫面

警方指出，張文疑似察覺遭人追趕，隨即跑進誠品南西店，搭乘手扶梯一路往上，在2樓至4樓間再度持刀攻擊多名顧客，其中37歲王姓男子胸口遭劃出長傷口，雖未傷及內臟，仍因失血過多身亡。

長刀雙面開刃　三死一刀斃命

警方與檢警相驗後確認，張文所持刀械長度約30公分，屬雙面開刃的高危險性刀具，極易造成穿刺致命傷。三名死者皆幾乎是一刀斃命，顯示其早有預謀進行隨機殺人。

檢警進一步搜索張文隨身物品、租屋處及曾落腳的旅館，共查獲13把刀、12枚汽油彈及17顆煙霧彈，初步研判張文獨自犯案，並無共犯情形。

仍有2人重傷觀察中

衛福部統計，截至20日下午3時20分，整起事件共15人送醫，分送台北市、新北市10間醫院救治，其中4人死亡、11人受傷。傷者中，23歲蔣姓男子與32歲汪姓男子傷勢較重，仍在加護病房觀察，其餘傷者多為臉部、肩部及腰部刀傷，持續住院治療。

▼張文犯案時間軸。（AI協助／葉國吏製圖，經編輯審核）

▲▼張文傷人時間軸。（AI協助/葉國吏製圖，經編輯審核）

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞
MMA／Jennie唱到〈like JENNIE〉脫了　全場
快訊／北海道晚間連搖兩下！5.4地震後3分鐘再震
獻花悼念出現品牌飲料！知名手搖飲老闆挨轟關社群
北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

張文案3死者皆一刀斃命！30公分雙刃刀超危險　2人加護病房觀察中

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！沈春華：這幕讓我無法平靜

彰化休旅車失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來了

祈求媽祖護佑！中壢仁海宮捐200萬　關懷北市殺人慘案受難家庭

快訊／北市士林區晚間氣爆！4人受傷送醫

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

嘉義市管樂節全面加強維安　防範模仿隨機攻擊

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

神壇建醮「搭過頭」！大馬路秒成「機車道」...百米內還設20堡壘

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

亞當夫婦隔16年合唱定情曲！　佳人超緊張「見到趙權就安心」

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

快訊／誠品南西店外又爆事故！悼念人潮旁「公車撞機車」1人傷

張文案3死者皆一刀斃命！30公分雙刃刀超危險　2人加護病房觀察中

北捷女學生狂奔「2秒成生死分界線」！沈春華：這幕讓我無法平靜

彰化休旅車失控連撞2車翻覆　目擊者嚇傻：以為飛彈打來了

祈求媽祖護佑！中壢仁海宮捐200萬　關懷北市殺人慘案受難家庭

快訊／北市士林區晚間氣爆！4人受傷送醫

誠品南西店停業1天　門口擺放鮮花氣球：人神共憤、地獄不容！

嘉義市管樂節全面加強維安　防範模仿隨機攻擊

北捷恐攻震撼全台　警專教官教自保：跑就對了

MMA／隔8年回歸仍是王者！GD橫掃3項大賞　霸氣喊：我說過我會回來

VENUS新隊長誕生！高坂咲舞感謝3位前輩　：接下珍貴的「接力棒」

快訊／北海道3分鐘內連兩震！先規模5.4再5.2　最大震度3

5大法官決議憲訴法違憲！憲法學會：援引失當將形成憲法惡例

MMA／王者GD深V開到胸下！太陽、大聲驚喜現身大螢幕　全場嗨了

史上首次！讀賣巨人啦啦隊VENUS全員來台　四代隊長合體掀高潮

北捷砍人案「員警棄車狂奔」！目擊者：大家都在跑，就他們往裡衝

愛心眼HELLO KITTY聯名可愛到尖叫　近100公分高巨型公仔必打卡

MMA／女王Jennie從天而降！唱到〈like JENNIE〉脫了　全場被辣瘋

狂牛再臨！興農牛二連霸班底齊聚　120位老球迷熱血回憶青春

嫌犯北車丟擲多顆煙霧彈！監視器畫面曝光

社會熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

北捷女學生奔逃2秒差　沈春華：就是生與死

台北市19日發生震驚社會的無差別攻擊事件，4死11傷慘劇。資深主播沈春華直言，有一段北捷監視器畫面讓她「久久無法平靜」，一名年輕女學生在嫌犯身旁果斷奔跑離開，短短兩秒後該處即陷入煙霧與混亂之中，強烈對比下，更凸顯在突如其來的危機裡，能否即時判斷、立即行動，往往就是生與死的分界線。

網傳張文為陸籍二代　陸委會：不實訊息

網傳張文為陸籍二代　陸委會：不實訊息

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

台鐵哀悼無差別殺人事件　北車聖誕樹熄燈3天

北市血案震撼社會　警專教官教自保

北市血案震撼社會　警專教官教自保

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

隨機砍人案後　北捷今上午運量47萬人次無明顯差異

關鍵字：

台北捷運隨機殺人長刀犯案社會治安傷亡報告

讀者迴響

熱門新聞

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

快訊／北捷傷者為愛滋感染者　疾管署成立專案「暴露後預防」

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

快訊／模仿效應來了！男捷運站高喊「我有槍」

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

快訊／圍捕畫面曝光！張文奔頂樓「彎腰開門閂」卸裝備墜樓

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面