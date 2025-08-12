　
社會焦點 保障人權

3C經銷女經理勾結詐團盜刷套利　車手1天花400萬買iPhone竟放行

▲刑事局電偵大隊逮捕涉盜刷民眾信用卡的四海幫連姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局電偵大隊逮捕涉盜刷民眾信用卡的四海幫連姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局電偵大隊12日宣布破獲四海幫派成員連男（32歲）與知名連鎖3C經銷商德誼數位路姓女經理（38歲）、及加盟新竹地區通訊行女老闆陳女（48歲）內外勾結，協助假檢警詐騙集團盜刷被害人信用卡，爽購iPhone16套現牟利！電偵大隊會同桃園平鎮分局偵查隊、新竹市二分局共組專案小組報請桃園地檢署指揮偵辦，其中2名女性被害人誤信詐團話術，遭詐團盜刷信用卡300萬、1240萬元現金，本案害人達22人，其中包含政府公務員，總詐騙金額高達4082萬元。

專案小組歷經4個多月追查，在桃園、台北、新北、新竹、台南等地收網，逮捕連姓主嫌、德誼數位路姓女經理、陳姓女店長及車手、盜刷手等共22人，查扣瑪莎拉蒂名車、iPhone、Apple Watch等大量贓物，已知至少22名受害者。

檢警調查，今年2月間有民眾報案稱遭假檢警詐騙，詐團謊稱被害人涉洗錢案，騙取信用卡、金融帳戶與網銀密碼，再誘導申請借貸、變現股票債券，將資金匯入信用卡繳款帳戶，以製造帳戶高收益假象，誘騙被害人向銀行申請「預繳卡費提高額度」。

▲刑事局電偵大隊逮捕涉盜刷民眾信用卡的四海幫連姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

隨後，詐團將信用卡資料綁定至車手手機的「Apple Pay」，前往台北、新竹地區德誼數位連鎖3C賣場大肆購買高單價iPhone等商品，低價轉售給合作通訊行銷贓套現。警方追查，德誼數位北區經理路女為衝刺業績與獎金，曾有店員警覺上門消費者持手機Apple Pay上門掃貨，對於詐團盜刷手一天就以上述手法拆單掃貨、一組Apple Pay一天購買近400萬元的iPhon顯不合理，但路女仍指示店員放行造成被害人重大損失。

警方調查，詐團盜刷信用卡取得大批Apple手機、耳機與手錶後，以市價85折轉賣給新竹地區德誼數位加盟店的陳姓老闆娘，並由洪姓金主出資購買該批盜刷高價3C後，再透過門市販售賺差價牟利。

▲刑事局電偵大隊逮捕涉盜刷民眾信用卡的四海幫連姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

專案小組掌握交易紀錄與監視影像後，鎖定有幫派背景的連姓主嫌、陳姓老闆、洪姓金主、路姓主管等22人涉案，刑事局從今年3月到7月陸續收網拘提連姓主嫌等人到案，並查扣瑪莎拉蒂跑車1輛，33支犯案手機、4台筆電、14支Apple Watch、21組AirPods Pro 2、2台PS5、現金50餘萬元等證物。警訊後依涉犯《組織犯罪防制條例》、《詐欺犯罪危害防制條例》、加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》移送桃園地檢續辦。通訊行老闆陳女、金主洪男及招募車手幹部、盜刷手等6人聲押獲准。

刑事局呼籲，民眾若接到自稱檢警來電，要求匯款、交付信用卡、帳戶、現金或簡訊驗證碼，應立即掛斷並向警方查證，或撥打165反詐騙專線，以免上當受害。

08/11 全台詐欺最新數據

