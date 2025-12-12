無業男專偷公家單位！六龜區公所、掩埋場冷風扇、監視器全搬走

▲▼周姓男子因無業，竟將歪腦筋，接連潛入區公所及衛生掩埋場行竊。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄六龜地區近期發生多起公家單位竊盜案，一名40歲的周姓男子因無業，竟將歪腦筋，接連潛入六龜區公所的彩蝶復育貨櫃和六龜衛生掩埋場行竊。盜走了包括冷風扇、音響喇叭，甚至連掩埋場的監視器主機等設備都不放過。六龜分局獲報後立即組成專案小組追查，透過監視器畫面鎖定犯嫌，並在10日成功將周嫌拘提到案，不僅查獲贓物，還意外起出毒品，依竊盜與毒品罪嫌移送法辦。

警方表示，這名40歲的周姓男子，平日沒有工作，卻在六龜地區連續犯下竊盜案，目標竟鎖定公家單位。周嫌先是潛入位於六龜區公所的彩蝶復育貨櫃內，盜走冷風扇和音響喇叭；隨後又將目標轉向六龜衛生掩埋場，竊取了包括監視器主機、數據機、主機及螢幕等重要設備。但周嫌連續行竊的過程，被警方調閱監視系統，清楚鎖定並掌握其行蹤。

六龜分局獲報後，立即組成專案小組，全力展開查緝。專案小組透過現場勘查和「抽絲剝繭」分析監視器畫面，精準鎖定了犯嫌周姓男子及其作案時使用的交通工具。經過追查，警方於10日持拘票成功將周嫌拘提到案。並在拘提過程中，不僅起獲了先前被盜竊的冷風扇及音響喇叭等贓證物，更意外查獲毒品安非他命0.3公克。

六龜分局已將周嫌依照毒品及竊盜等罪嫌，移送橋頭地方檢察署偵辦。警方強調，對於轄區內的任何犯罪行為絕不寬貸，將持續展現打擊犯罪的決心。