國際

柬詐騙園區「遭泰軍F-16空襲」！　詐團豬仔驚恐逃竄畫面曝

▲▼柬埔寨賭場遭泰軍F-16空襲　詐騙集團「驚恐逃竄」畫面曝。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰軍轟炸柬埔寨賭場後，詐騙分子驚慌抱著設備逃跑。（圖／翻攝自Khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國空軍20日上午11時派遣F-16戰機對柬埔寨邊境地區投下6枚炸彈，摧毀一間被當作詐騙據點的賭場，並聲稱柬埔寨士兵曾經藏匿於此，現場衝突與爆炸聲不斷。泰方更公開轟炸後的空拍畫面，明顯看到多名詐騙犯驚慌逃竄。

根據Khaosod報導，泰方情報顯示，柬軍在邊境附近集結兵力並部署重型武器，對泰國邊境安全構成直接威脅。為確保泰國民眾和軍人安全，達叻府海軍陸戰隊特種部隊決定請求空中支援，阻止可能發生的威脅行動。

▲▼柬埔寨賭場遭泰軍F-16空襲　詐騙集團「驚恐逃竄」畫面曝。（圖／翻攝自Khaosod）

泰軍20日上午11時派遣2架F-16戰機執行空襲行動，對柬埔寨境內的賭場進行精準轟炸，投下6枚炸彈並成功摧毀目標。泰國軍方表示，2架F-16戰機僅用20分鐘就完成轟炸任務，對柬方據點造成重大損害。

泰方表示，在該賭場發現122毫米重砲陣地，證實此處不僅是詐騙據點，更是柬方的軍事要塞。達叻府海軍陸戰隊特種部隊指揮官塔瑪農·瓦納海軍上校透露，「柬埔寨方面持續增援人力和重型武器進入賭場區域，這清楚顯示達叻府前線的軍事活動尚未停止。」

戰機轟炸結束後，賭場周遭仍傳出零星交火聲和爆炸聲響，顯示雙方對峙情勢仍然緊張。泰軍更公開現場畫面表示，在空襲過後，現場可見大批詐騙集團人員匆忙搬運設備逃離現場。

12/18 全台詐欺最新數據

515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

關鍵字：

泰軍柬埔寨詐騙賭場空襲邊境衝突

