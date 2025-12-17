柬埔寨機房詐台人3.4億　台籍水房首腦重判25年求交保落空

▲水房首腦邱名慈替柬埔寨詐團洗錢3.4億，遭重判25年，近日請求交保遭駁回。（圖／ETtoday資料照）



記者許權毅／台中報導

綽號小安的詐騙集團首腦邱名慈以假幣商當偽裝，實際是從事詐欺水房事業，配合柬埔寨詐騙機房詐騙363名台灣人，洗錢至少3億4千多萬台幣，從中獲利數千萬。法院先前依上百罪判處邱合併應執行25年，邱雖曾獲裁定500萬交保，但籌不出保證金遭續押，本次聲請交保在判決後，被認為有逃亡之虞駁回。

邱夥同旗下成員在北部經營詐欺水房，以「金得利國際」名義偽裝，配合柬埔寨詐騙機房利用虛擬貨幣洗錢數百次，不法金額超過3億元，甚至被查扣泰達幣3萬多餘顆，該集團收水、轉水，從中抽取數千萬不法利益。

檢警查，首腦邱名慈負責出資承租場地、收購人頭帳戶、黑莓機門號及律師費。自2年前，就跟柬埔寨詐欺機房配合，由詐欺機房以假交友、假投資等詐術誘騙民眾，待款項匯入指定帳戶後，邱等集團即用不實交易LINE對話紀錄，以「買賣泰達幣」為名行詐，實則用收贓款。

該詐團還在Telegram群組收取73個人頭帳戶，將詐欺款項轉至各人頭設於「Max交易所」之虛擬帳戶，藉此購買泰達幣、以太幣等，將虛擬幣轉入臨時開通的電子錢包洗錢。

詐團水房成員以現金提款、網銀轉帳、購買虛擬貨幣等模式層轉洗錢，分工細密還準備好教戰守則，屢屢能逃過檢警追查。好險檢調縝密蒐證，掌握水房成員將潛逃柬埔寨事證，緊急趕赴桃園機場拘提攔阻，才將集團成員逮捕。

案經中院審理，以上百加重詐欺、洗錢、組織罪，重判主謀邱名慈合併應執行25年、同夥林男20年、張男16年、李男12年、嚴男16年，其餘邊緣角色1年9月至3年不等刑期，追徵或沒收邱名慈1993萬餘元不法所得。

邱先前獲裁定500萬元交保，但覓保無著遭續押，聲請法院降低金額、以100萬交保。中院仍認為，邱之集團運作長達2年，被害人數眾多，且經法院判決25年在案，恐有逃亡之虞，裁定停押聲請駁回。