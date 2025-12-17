泰國提3大停火條件！　柬反控侵略「砲火深入境內90公里」

▲泰國空軍F-16戰機15日空襲柬埔寨卜迭棉芷省平日柏縣（Preah Netr Preah）。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

泰柬邊境衝突邁入第2周，泰國外交部16日宣布對柬埔寨提出3大停火條件，目前仍在等待回應。柬埔寨則指控泰軍攻擊已經深入境內90公里，導致平民傷亡，呼籲國際社會勿對侵略行為置之不理。

《民族報》、《民意報》（Matichon）等泰媒報導，外交部副發言人瑪拉蒂（Maratee Nalita Andamo）表示，停火3項必要條件包括，柬埔寨必須率先宣布停火、停火必須持續而非暫停後再度使用暴力、柬埔寨須誠意配合清除地雷行動。

瑪拉蒂表示，根據國際慣例，停火需要衝突雙方共同配合，且必須以實際行動證明，目前仍在等候柬埔寨回應。她強調，泰國所有行動均遵循《聯合國憲章》第51條規定的自衛權，並且符合國際人道主義法。

此外，東協外長特別會議22日將在馬來西亞吉隆坡舉行，討論泰柬邊境局勢。泰國外長已經表態將會出席。

▲泰柬邊境民眾紛紛前往避難所。（圖／路透）



泰國國防部透露，柬埔寨16日持續沿邊境發動攻擊，衝突持續一整天。不過，泰軍已成功奪回邊境素林府（Surin）帕儂董拉縣（Phanom Dong Rak）塔快寺（Ta Kwai Temple）控制權，達叻府（Trat）也解除宵禁，民眾可恢復正常作息，軍隊將持續保衛邊境、驅逐柬方勢力。

素拉山少將（RAdm Surasant Kongsiri）指控，柬埔寨確實雇用外國遊說集團進行資訊戰，運用AI生成影像等方式，散播「柬埔寨俘虜泰兵」、「泰軍攻擊柬埔寨平民」等假消息。

另據《柬中時報》報導，柬埔寨國防部16日晚間表示，泰軍當日在邊境持續採取部隊推進、砲擊、無人機投彈、釋放化學煙霧及戰機空襲等多種手段，對柬國發動侵略性軍事攻擊。

柬埔寨駐聯合國代表謝高（Chhea Keo）15日在安理會上表示，泰軍所發動的軍事侵略已造成柬埔寨平民傷亡，對民用基礎設施帶來嚴重破壞。 他強調，泰方不斷升級的砲擊與空襲行動，最遠已深入柬埔寨境內90公里，直接影響平民居住區，此舉構成明確的軍事侵略，既非「邊境摩擦」也不是「自衛行為」。