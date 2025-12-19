台大首推41門課寒假課程「2千學生選課」　教商管寫程式可拿學分

▲台大首度在寒假開課，41門課吸引超過2千人次學生。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台大等8所大學迎來史上最長寒假。為讓學生充分利用時間，台大首度在寒假開課。根據台大統計，總計開設「Python 商管程式設計」在內的41門課，包括實習課的合授老師在內，共有超過100位老師參與授課，且已有超過2000人次學生選課。台科大則首度在寒假開設兩門課，包括學期中一位難求的「愛情心理學」，解決學生長期抽不到熱門課的狀況。

因應未來寒假2個月將是常態，台大繼去年新增寒假出國進修學分可採計為畢業學分，創大學先例，學士班學生在寒暑假出國進修，可採計學分上限無規定，今年更首度在寒假開課，鼓勵台大學生善用寒假進行多元、跨域與自主學習，提升關鍵能力，教師若開設實習與見習課程則有經費補助，最高上限7萬元。

台大表示，這次寒假共開設41門課程，包括熱門的「Python 商管程式設計」，上課時間自114年12月22日至115年2月11日，共計7周，除了延畢生外，一般在校生同樣不另收學分費。而包括實習課的合授老師在內，超過100位老師參與授課，截至12月17日中午為止，已經有超過2000人次學生選課。另共有29門寒假課程獲得補助，包含線上課程8門、實習課程21門，補助總金額約137萬元。

此外，台科大今年也首度在寒假開課，原規劃三門「學期中極難抽到」熱門課，包括「投資理財實務、愛情心理學、體育課」，但體育課因選課人數不足未開成。台科大表示，其餘兩門課在平常學期中選課可說是一位難求，在寒假開課，可以解決學生長期抽不到熱門課的窘狀，但目前尚未開放台大系統其他兩校學生跨校選課。

▲台北大學也在寒假推出鼓勵學生自主學習的四大措施。（圖／台北大學提供）

面對寒假變長，台北大學也推出鼓勵學生自主學習等四大措施。台北大學表示，將提供寒假自主學習的指引文件，鼓勵學生可自行組隊，向指導教師提出自主學習課程計畫，引導學生善用時間。另適度提高認列學分彈性與額度，提高學習彈性與資源利用效率，以及優化現有的實習制度設計，提供「實習流程指引」及「職場檢核方案」，強化學用合一與職涯探索。

此外，由於越來越多大學推動一學期16周，並在寒暑假開課，而國外實施16周大學中也有第三學期，外界關心教育部是否也會推動第三學期，並與國際接軌。

台大表示，考量第三學期涉及層面廣泛，目前沒有推動第三學期規劃，校方配合學期周數調整後，暑假時間已相對延長，在現行制度下，校方已提供多元且彈性的學習途徑，包括暑期課程、NTU Beyond Borders計畫等。同時，暑假亦是學生進行跨域修課、短期遊學、自主學習、校外進修或準備各類考試的重要時段，多數教師亦利用暑假從事學術研究、進修或國際合作。因此，保有彈性有助於師生依需求進行多元發展及安排。

教育部指出，部分大學因學期周數彈性調整，可利用寒暑假期間規劃開課或多元學習活動，教育部尊重學校依其教學特色與學生學習需求進行彈性安排；上述寒暑假課程或活動，目前並未涉及學制變更。