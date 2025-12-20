傾全力協助恐攻受害者　潘孟安：政府有責任承擔與修復傷痕

實習記者石嘉豪／台北報導

總統賴清德今（20日）上午赴台大等醫院探視恐攻事件傷者，對此，總統府秘書長潘孟安也在臉書發文表示，對於不幸罹難的國人，政府致上最深切的哀悼，並將傾全力協助後續事宜，潘孟安指出，社會的傷痕，政府有責任共同承擔與修復，同時，想請大家給予受害者家屬更多的空間與支持。

c="//cdn2.ettoday.net/images/8545/d8545562.jpg" alt="▲總統賴清德赴台大探視恐攻傷者。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）" width="600" height="360" />

▲總統賴清德赴台大探視恐攻傷者。（圖／翻攝自Facebook／潘孟安）

潘孟安表示，昨晚的暴力襲擊事件，讓社會陷入深沉的哀慟，在今日上午，賴清德總統已前往台大醫院及各院區探視傷者，總統叮囑醫療團隊務必全力救治，並親自慰問家屬。

潘孟安說，對於不幸罹難的國人，政府致上最深切的哀悼，並將傾全力協助後續事宜，總統也已經指示檢警調單位徹查犯案動機與背景，務必給社會一個真相。此外，潘孟安強調，針對公共場所的安全防護，政府即刻強化警力部署與應變速度，杜絕暴力再次發生。

最後，潘孟安指出，社會的傷痕，政府有責任共同承擔與修復，同時，想請大家給予受害者家屬更多的空間與支持，讓我們團結彼此，守護這片土地的平靜與安全。願傷者平安，罹難者安息。