　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

▲▼高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田今日上午視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店於昨（19）日晚間發生恐怖攻擊，造成凶嫌張文在內，共計4人死亡，據了解，張文還有一位哥哥住在高雄，市長陳其邁今（20）日證實此事，不過張文與家人已5年沒聯絡，昨晚警方完成查訪後，已將資料彙整給台北市警察局。

恐攻男張文於2021年加入空軍志願役，但隔年即因酒駕遭到軍方汰除，自此與家人斷聯。張文父母昨晚收到警方通知後相當訝異，表示兒子已長達2年沒有回家，也無與家人聯繫，只能大概知道他的行蹤，不解為何未犯下如此重大的隨機殺人案。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊凶嫌張文於中山站隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

據傳張文還有一名兄長住在高雄，高雄市長陳其邁今日證實此事，透露張文的哥哥在高雄工作，據張文的哥哥表示，家裡跟張文已經有5年沒有聯絡，也不清楚張文現行居住的地方與活動狀況，高雄警方昨晚第一時間已完成查訪，相關資料已經彙整給台北市警察局、警政署。

恐攻事件後，網路出現匿名貼文，該名網友自稱自己與張文是同一個組織，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。該篇貼文被網友截圖轉傳，隨後隨即遭刪除。

▲▼高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄車站加強警力戒備。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於年底高雄仍有聖誕、跨年等大型活動，陳其邁對此強調，會全面提升維安強度，包括警力部署與巡察密度，警力派遣的優先順序，都會全面提升。例如跨年、大型的演唱會，也要求警察局跟相關主辦單位都必須事前進行相關演練，務必確保參加活動的市民安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
515 2 2887 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都
快訊／蔣萬安宣布：台北市全面升級戒備！
張文還有哥哥住高雄　5年沒聯絡
快訊／張文犯案完整時間序曝光！
遭恐攻死亡家屬悲問卓榮泰　「為什麼一個年輕人在大街上鑄下大錯
快訊／張文想學鄭捷！狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格
中山隨機殺人片《玩命關頭》男星也轉發！　網驚：在美國早被「射
快訊／57歲男阻張文不幸罹難　蔣萬安：從寬認定至少獲500萬
快訊／張文奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝
快訊／北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高
張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

行人被違停車擋住？駕駛未禮讓罰6千元　喊冤仍吞敗訴

張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

行人被違停車擋住？駕駛未禮讓罰6千元　喊冤仍吞敗訴

張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

國1溪洲段貨車飛出護欄「車頭爛毀」回堵11km　駕駛：太累了

北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

台中媽開車和2孩聊天！一分心休旅車秒撞側翻...母子3人受傷

台中討債18人大亂鬥！20歲男剛下車...竟被自己人撞成植物人

恐攻殺人魔奪3命墜樓亡！3地同步驗屍結果曝　他脖子中刀白T全染紅

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

目睹北車封鎖！《全明星》女星曝死裡逃生內幕…郁方：家就住附近

行人被違停車擋住？駕駛未禮讓罰6千元　喊冤仍吞敗訴

張文酒駕汰除後「2年沒回家」　父母認兒屍拭淚：想找人都找不到

陸貪官被查扣479捆各類舊版人民幣　35年前「綠幽靈」拍賣20萬起跳

台北市全面升級戒備　蔣萬安：跨年晚會派特勤小組駐守

新北U18／「試看昧」氣氛佳！高雄市奪季軍平隊史　教頭盼再突破

台中大慶夜市500元預算這樣吃最內行！盤點6攤人氣排隊美食

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

卓榮泰拒副署財劃法、憲訴法遭判違憲　藍：三權聯手吞併立法權

殺人魔張文狂丟煙霧彈隨機砍人　「SG仿真版」網路賣家急下架

【聚餐一半急撤離】北捷恐攻男持刀亂揮！大批民眾中山站街頭狂奔

社會熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

更多熱門

相關新聞

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

北捷恐攻男張文19日先在四地縱火後，前往北車、中山商圈等地隨機殺人後，墜樓送醫不治，全案累計4死11傷！根據警方調查，張文在案發前曾製作「殺人計畫」，內容針對犯案流程、縱火、殺人方式進行研究，警方發現，張文的瀏覽紀錄內曾大量閱讀「鄭捷殺人案」的資訊，疑似想模仿鄭捷的作案模式。

張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手

張文隨機砍人墜樓亡！北檢將查是否有共犯

張文隨機砍人墜樓亡！北檢將查是否有共犯

遇到恐怖攻擊怎麼辦？醫曝小橘書這4頁必看

遇到恐怖攻擊怎麼辦？醫曝小橘書這4頁必看

關鍵字：

高雄台北捷運恐怖攻擊高雄車站張文陳其邁

讀者迴響

熱門新聞

張文中山站第一刀往他砍！騎士騎一段倒地亡

張文隨機砍殺　「遺落筆記本」成關鍵

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

騎士遭張文割喉亡！姊怒喊：他殺了我弟弟

北捷善導寺站外傳隨機攻擊　1男被壓制

兇嫌正面曝！同學憶高中孤僻卻熱心　畢業性情大變

騎士被張文砍殺「倒地瞬間」影片曝！　撐到轉角才倒地

煙霧彈投擲點撞上漫畫劇情！作者曝恐怖巧合

張文父母回家了！凌晨抵達桃園楊梅住所

誠品南西目擊者：服飾女店員「超級無敵帥」

張文殺3人　父母無奈：2年多沒聯繫了

無差別殺3路人　張文高中同學：很意外他變這樣

下班逛誠品遭張文奪命！37歲男相驗結果曝

恐攻男「張文」墜樓亡！吐血躺地畫面曝

高雄車站遭恐嚇！不明人士：12/25接力北捷案

更多

最夯影音

更多
北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制
北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

嫌犯跳樓後送醫

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面