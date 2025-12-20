北捷恐攻釀3人枉死！張文還有哥哥住高雄　警方證實：5年沒聯絡

▲高雄市長陳其邁、市警局局長林炎田今日上午視察高雄車站警備狀況。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店於昨（19）日晚間發生恐怖攻擊，造成凶嫌張文在內，共計4人死亡，據了解，張文還有一位哥哥住在高雄，市長陳其邁今（20）日證實此事，不過張文與家人已5年沒聯絡，昨晚警方完成查訪後，已將資料彙整給台北市警察局。

恐攻男張文於2021年加入空軍志願役，但隔年即因酒駕遭到軍方汰除，自此與家人斷聯。張文父母昨晚收到警方通知後相當訝異，表示兒子已長達2年沒有回家，也無與家人聯繫，只能大概知道他的行蹤，不解為何未犯下如此重大的隨機殺人案。

▲ETtoday記者目擊凶嫌張文於中山站隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）



據傳張文還有一名兄長住在高雄，高雄市長陳其邁今日證實此事，透露張文的哥哥在高雄工作，據張文的哥哥表示，家裡跟張文已經有5年沒有聯絡，也不清楚張文現行居住的地方與活動狀況，高雄警方昨晚第一時間已完成查訪，相關資料已經彙整給台北市警察局、警政署。

恐攻事件後，網路出現匿名貼文，該名網友自稱自己與張文是同一個組織，並點名高雄車站為下一個目標，甚至揚言「12/25會有更大的事件等著你們」。該篇貼文被網友截圖轉傳，隨後隨即遭刪除。

▲高雄車站加強警力戒備。（圖／記者許宥孺翻攝）



由於年底高雄仍有聖誕、跨年等大型活動，陳其邁對此強調，會全面提升維安強度，包括警力部署與巡察密度，警力派遣的優先順序，都會全面提升。例如跨年、大型的演唱會，也要求警察局跟相關主辦單位都必須事前進行相關演練，務必確保參加活動的市民安全。