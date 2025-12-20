　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／疑想學鄭捷！張文狂搜「北捷殺人案新聞」　列殺人計畫表格

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

記者邱中岳、戴若涵／台北報導

北捷恐攻男張文19日先在四地縱火後，前往北車、中山商圈等地隨機殺人後，墜樓送醫不治，全案累計4死11傷！根據警方調查，張文在案發前曾製作「殺人計畫」，內容針對犯案流程、縱火、殺人方式進行研究，警方發現，張文的瀏覽紀錄內曾大量閱讀「鄭捷殺人案」的資訊，疑似想模仿鄭捷的作案模式。

回顧北捷隨機殺人案，2014年5月21日下午4時22分，當時21歲的鄭捷持刀在捷運板南線龍山寺站和江子翠站間的列車上行兇，釀成4死24傷的慘案，鄭捷犯案前在個人臉書上發文「要做大事」，遭校方關懷約談，但他僅告訴校方，自己有寫恐怖小說的習慣，沒有其他用意，孰料，不久後就發生憾事。而鄭捷事後被發現，他以自傳方式寫下立誓殺人的始末，內容相當駭人。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人，張文犯案經過。（圖／記者陳以昇攝）

而張文在個人的平板中亦留下「殺人計畫」，內容詳細規劃犯案流程，還針對如何殺人、縱火的方式進行研究，並詳細查閱地圖，仔細挑選犯案地點、路線，隨後上網購買煙霧彈以及刀具犯案。

警方破譯張文的雲端後發現，張文在2024年間就開始搜尋鄭捷殺人案相關資訊，2025年10月開始頻繁搜尋相關新聞，疑似從3個月前就開始計畫殺人，並參考鄭捷的犯案手法，另外，張文還在殺人計畫中製作犯案時間、地點表格，明確規劃要先丟煙霧彈再砍人，犯案手法相當縝密，令人頭皮發麻。

▲ETtoday記者目擊中山站隨機砍人案，犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效亡。（圖／記者陳以昇攝）-嫌犯墜樓畫面

▲犯嫌張文遭警方圍捕時墜樓，搶救無效亡。（圖／記者陳以昇攝）

警方調查，張文為單人行兇、並無共犯，17日至19日期間他在租屋處、捷運站周邊遊蕩，採取步行、騎機車方式移動，經調閱監視器畫面發現，張文全程是單獨行動，未與他人有任何接觸。

張文父母抵達二殯相驗！夫妻緊緊牽手　神情凝重不發一言

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

