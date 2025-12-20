北捷恐攻3民眾喪命！北檢將協助家屬申請犯罪補償金　最高180萬

▲張文北捷恐攻，又在中山商圈隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃哲民、郭玗潔／台北報導

27歲男子張文在台北捷運、中山商圈隨機攻擊，最終跳樓身亡，釀成4死11傷。台北地檢署立即成立專案小組，並指揮台北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。北檢強調，嫌犯張文雖已自殺死亡，但檢察官仍將指揮專案小組儘速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全，後許也將協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導等事宜，維護被害人家屬權益，金額最高為180萬元。

北檢表示，事件發生後，北檢立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以釐清死因，並於昨日晚間11時完成台大醫院余姓被害人之相驗事宜。另2位被害民眾及犯嫌之相驗工作，也在今日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及台北市第二殯儀館同步進行。

北檢指出，台灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝，昨天第一時間即請臺北分會謝主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持，並提供法律上的協助，對於傷者部分，也安排往慰問關心，以維護被害人家屬的權益。另今日上午另2位被害人相驗，犯保台北分會亦請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

▼張文昨於北捷台北車站M7出口投擲煙霧彈。（圖／民眾提供）