張文恐攻北車中山釀4死　鄭麗文籲賴清德：心思不要只在政治鬥爭上

▲張文持刀刺向騎士脖子。（圖／記者陳以昇攝）



記者崔至雲／台北報導

台北市昨發生重大隨機傷人案，國民黨主席鄭麗文上午批評，過去這段時間，負責台灣治安的內政部長劉世芳似乎整個心思都放在如何對付陸配，未將全國治安當重點施政對象，難道一定要發生重大治安慘案才會醒？真的會醒？同時呼籲賴清德不要一副心思都放在政治鬥爭上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受政治亂局。

鄭麗文表示，昨天發生這樣的慘劇，大家都非常震驚，發生的地點離她住的地方也沒有很遠，台灣治安與社會安全網的確出非常大問題過去這段時間，負責台灣治安的內政部在忙什麼？劉世芳似乎整個心思都放在如何對付陸配，一而再提出對陸配的歧視，當時就呼籲台灣治安出很大問題，負責全國治安的內政部怎麼不當成重點施政，一定要發生重大治安慘案才會醒？真的會醒嗎？

鄭麗文說，從蔡英文時期要推的社會安全網，到今天完全禁不起考驗，發生這種個人孤狼式恐攻危險事件，這是過去幾十年來善良台灣淳樸社會中很難接受，如今一而再發生。

鄭麗文喊話，呼籲賴清德不要一副心思都放在政治鬥爭上，國家社會真的病了，台灣社會需要政府真正用心關心，而非製造政治上對立與仇恨，當仇恨不斷蔓延，社會會付出難以想像的代價，呼籲賴清德與主管治安的內政部，必須嚴肅面對這次個案背後暴露出治安與社會安全網已嚴重失靈，趕快回到崗位上，不要再一天到晚不務正業，只想著鬥爭，台灣社會已經無法再承受政治亂局。