國際

人妻遭「下藥性侵」偷拍上網！　兇手竟是老公

▲桃園市徐姓廟公於2021年5月間，明知女志工為心智缺陷者卻趁廟內無人時性侵得逞，事後承諾賠償卻再度伸狼爪，家屬一怒提告。（示意圖／視覺中國CFP）

▲德國一名男子多年來對妻子下藥後性侵，還將過程拍成影片上傳網路散布。（示意圖／視覺中國CFP）

記者張方瑀／綜合報導

德國西部城市亞琛（Aachen）一名男子多年來對妻子下藥後性侵，還將過程拍成影片上傳網路散布，德國法院審理後，判處他8年半有期徒刑。

根據BBC報導，判決內容指出，現年61歲原籍西班牙的男子費南多（Fernando P），從2018年至2024年期間，多次在家中對妻子施以鎮靜藥物後性侵，法院認定他犯下加重強姦、重傷害以及侵犯個人隱私等罪行。

法院表示，費南多不僅反覆犯案，還將性侵過程拍成影片，上傳至聊天室群組及網路平台，供其他使用者觀看。法院發言人艾佛特（Katharina Effert）表示，相關影片曾在多個線上平台流傳。

由於案件涉及高度隱私，多數審理過程採不公開進行，以保護受害者身分。受害者的律師塞爾瓦蒂（Nicole Servaty）在判決後向媒體表示，當事人在審理過程中「真的能夠發聲」，不僅完成作證，也表達了多年來承受的痛苦與情緒。

她也坦言，這項判決無法抹去已經造成的傷害，「但或許能在某種程度上，幫助她慢慢面對與消化這一切。」不過，該案仍可依法提出上訴。

德國媒體指出，這起案件與法國去年備受矚目的佩利科（Dominique Pelicot）案情節相似。佩利科曾被認定長期對妻子下藥，並在她失去意識的狀態下，邀請多名男子性侵。其妻子吉賽兒（Gisèle）選擇放棄匿名、公開受審，因勇敢作證而成為女性主義象徵人物。

德國聯邦刑事警察局（BKA）指出，遭下藥後性侵的受害者幾乎清一色為女性，這類犯罪往往發生在婚姻、伴侶、家庭或熟人之間，加害者多半利用彼此之間的信任關係犯案。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：
性侵害就是犯罪，請撥打110、113。
保護被害人隱私，避免二度傷害。
移除下架性影像，洽性影像處理中心。
終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

