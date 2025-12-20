　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文一路殺上5樓！母帶兒狂奔躲餐廳　店員抵門守護

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。事件發生之後，部分曾在現場的民眾透過社群平台報平安，一名母親得知凶嫌張文一路殺上5樓，立刻帶著兒子狂奔逃命，幸好在2樓遇到餐廳業者伸出援手，讓母子倆進入店裡躲避，店員則死死抵住大門，才躲過這一劫；另一名網友表示，事發當時自己也在誠品南西店，餐廳店員反應很快，立刻將好幾組散客收留進店躲避，店員則拿著掃把守在門口。

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝)

▲警消在現場疏散人群、救助傷者。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，接著持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡，一共造成4人死亡、5人受傷。消息傳開之後，掀起全台關注。

不少當時就在事發現場的民眾，事後透過Threads等社群平台發文報平安，其中一名母親表示，事發當時他和兒子在誠品南西店5樓，只聽到一聲尖叫，所有媽媽立刻回頭，接著有人大喊砍人，她立刻帶著兒子狂奔下樓，幸好在2樓遇到餐廳業者伸出援手，開門讓母子倆進店躲避，店員也死死抵住大門，這才躲過一劫。

▲▼北捷砍人,隨機砍人,北捷隨機砍人,張文,煙霧彈,台北車站,中山站,中山商圈,誠品南西。（圖／記者陳以昇攝）

▲凶嫌張文蹲在路中央，一旁還有許多民眾不清楚發生什麼事情。（圖／記者陳以昇攝）

另一名網友表示，當時自己剛好在誠品南西店3樓，聽聞有人持刀，根本不清楚該往上還是往下跑，結果旁邊餐廳店員反應迅速，立刻將好幾組散客收留進店躲避，店員則拿著掃把站在門口守著，大約10分鐘不到，警方就趕抵現場指揮疏散民眾，說是要清空搜查。

還有一名女網友提醒，19日她本來要去中山站辦事，結果一出捷運站就看見很多煙霧、聞到臭味，立刻警覺不對勁，於是馬上躲回捷運站並打電話報警，但現場很多人都在好奇觀望，她呼籲大家多一點警覺心，若發現異狀請趕快報警，不要在現場逗留看熱鬧，以免發生危險。

12/18 全台詐欺最新數據

離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」
快訊／網友預告赴高雄車站恐攻　卓榮泰：找到人讓他變社會公懲對
高雄車站遭恐嚇「接力恐攻」　鐵路警察長槍護車畫面曝光
57歲勇男為阻張文喪命　賴清德：加強警力部署、快打部隊要發揮
快訊／隨機砍人「台大仍有1人在加護」最新狀況曝
張文涉逃兵原因曝！　國防部：該煙霧彈非國軍制式裝備
快訊／南西誠品成恐攻煉獄　民眾獻花致哀：望兇手18層地獄永恆
回顧全球重大「地鐵攻擊」事件！　最慘釀192人死亡

北捷中山隨機殺人

