張文一路殺上5樓！母帶兒狂奔躲餐廳　店員抵門守護

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。事件發生之後，部分曾在現場的民眾透過社群平台報平安，一名母親得知凶嫌張文一路殺上5樓，立刻帶著兒子狂奔逃命，幸好在2樓遇到餐廳業者伸出援手，讓母子倆進入店裡躲避，店員則死死抵住大門，才躲過這一劫；另一名網友表示，事發當時自己也在誠品南西店，餐廳店員反應很快，立刻將好幾組散客收留進店躲避，店員則拿著掃把守在門口。

▲警消在現場疏散人群、救助傷者。（圖／記者陳以昇攝）

回顧案件經過，27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，接著持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡，一共造成4人死亡、5人受傷。消息傳開之後，掀起全台關注。

不少當時就在事發現場的民眾，事後透過Threads等社群平台發文報平安，其中一名母親表示，事發當時他和兒子在誠品南西店5樓，只聽到一聲尖叫，所有媽媽立刻回頭，接著有人大喊砍人，她立刻帶著兒子狂奔下樓，幸好在2樓遇到餐廳業者伸出援手，開門讓母子倆進店躲避，店員也死死抵住大門，這才躲過一劫。

▲凶嫌張文蹲在路中央，一旁還有許多民眾不清楚發生什麼事情。（圖／記者陳以昇攝）

另一名網友表示，當時自己剛好在誠品南西店3樓，聽聞有人持刀，根本不清楚該往上還是往下跑，結果旁邊餐廳店員反應迅速，立刻將好幾組散客收留進店躲避，店員則拿著掃把站在門口守著，大約10分鐘不到，警方就趕抵現場指揮疏散民眾，說是要清空搜查。

還有一名女網友提醒，19日她本來要去中山站辦事，結果一出捷運站就看見很多煙霧、聞到臭味，立刻警覺不對勁，於是馬上躲回捷運站並打電話報警，但現場很多人都在好奇觀望，她呼籲大家多一點警覺心，若發現異狀請趕快報警，不要在現場逗留看熱鬧，以免發生危險。