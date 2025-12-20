4關鍵判斷大量出血　搜救隊教5招救命：出血減緩也別放鬆

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店19日發生連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，引發社會大眾關注。而在嚴重事故中該如何判斷及救助大量出血的傷者，Tyfd-K9桃園搜救犬隊給出4大關鍵，若血液一直流、血液用噴的、衣物濕透、地上有血泊，就有可能屬於大量出血，此時可以採取5步驟應對，「你伸出做加壓的手，是他生命的出口。」

▲傷者大量出血可能會危及生命。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊，下同。）

回顧案件經過，27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，接著持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡，一共造成4人死亡、9人受傷。消息傳開之後，引發社會大眾關注，連帶也讓遇到類似事件該如何自保、救助傷患等議題，受到民眾廣泛討論。

Tyfd-K9桃園搜救犬隊20日在臉書PO文表示，在嚴重事故中，若傷者出現大量出血狀況，如何控制將是可預防死亡的重要關鍵，因為傷者很可能會在專業救護人員抵達前的短短幾分鐘內死亡，現場人員要如何協助傷者是非常重要的事情。

判斷大量出血的4個關鍵跡象

Tyfd-K9桃園搜救犬隊表示，判斷是否為大量出血有以下4個關鍵跡象：

1、血液一直流：傷口流出的血液沒有減緩或停止的跡象，持續不斷向外滲出或流出。

2、血液用噴的：血液隨著心跳的節奏，呈搏動性從傷口噴出，這通常表示動脈受損。

3、衣物濕透：傷口周圍的衣物被血液完全浸濕，並且範圍可能正在迅速擴大。

4、地上血一灘：患者身下或周圍的地面上，迅速形成一灘血泊。

5步驟救命行動

Tyfd-K9桃園搜救犬隊說明，若判斷傷者有大量出血狀況，可以採取5步驟救命，「你伸出做加壓的手，是他生命的出口。」

步驟一、確認安全

自身安全是執行急救的首要任務，快速評估周遭環境，如果對自身有任何危險，例如火災、交通、攻擊者，請立即遠離現場。

步驟二、撥打119

越早求救，救護人員就能越快抵達，傷者也能更快得到專業醫療救助。民眾通報時請清楚告知位置、現場情況和傷者狀況，若正在救助傷者，可以請別人幫忙打電話。

步驟三、尋找出血點

快速暴露傷口，找到確切的出血來源。出血的位置可能隱藏在衣服底下、軀幹與四肢的交界處（例如腋下、腹股溝），甚至是傷者的背後。

步驟四、壓迫止血

這是最關鍵的一步，可以使用乾淨的布（例如衣服、毛巾）或雙手，直接、用力壓在出血點上，請用全身的重量去壓，目標是施加足夠的壓力來止血。

雖然大多數傷口可以採取持續直接加壓的方式止血，但如果傷口很深，則要用紗布或乾淨的布料先填滿傷口，再從上面用力加壓。止血帶則僅限於四肢出血且無法加壓止住時使用，最好由受過專業訓練的人員操作。

步驟五、等待救援，持續加壓

請持續用力加壓，直到救護人員到達並接手。這段期間即使傷口看起來出血已經減緩或停止，也絕對不要放鬆壓力，「你的堅持，正在為他爭取時間」。