生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

4關鍵判斷大量出血　搜救隊教5招救命：出血減緩也別放鬆

記者黃翊婷／綜合報導

台北車站、中山商圈及誠品南西店19日發生連環攻擊事件，造成4人死亡、9人受傷，引發社會大眾關注。而在嚴重事故中該如何判斷及救助大量出血的傷者，Tyfd-K9桃園搜救犬隊給出4大關鍵，若血液一直流、血液用噴的、衣物濕透、地上有血泊，就有可能屬於大量出血，此時可以採取5步驟應對，「你伸出做加壓的手，是他生命的出口。」

大量出血的判斷與救治。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

▲傷者大量出血可能會危及生命。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊，下同。）

回顧案件經過，27歲男子張文19日在台北車站丟煙霧彈，接著持刀衝進南西誠品裡面隨機傷人，最後自己從頂樓墜樓身亡，一共造成4人死亡、9人受傷。消息傳開之後，引發社會大眾關注，連帶也讓遇到類似事件該如何自保、救助傷患等議題，受到民眾廣泛討論。

Tyfd-K9桃園搜救犬隊20日在臉書PO文表示，在嚴重事故中，若傷者出現大量出血狀況，如何控制將是可預防死亡的重要關鍵，因為傷者很可能會在專業救護人員抵達前的短短幾分鐘內死亡，現場人員要如何協助傷者是非常重要的事情。

大量出血的判斷與救治。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

判斷大量出血的4個關鍵跡象

Tyfd-K9桃園搜救犬隊表示，判斷是否為大量出血有以下4個關鍵跡象：

1、血液一直流：傷口流出的血液沒有減緩或停止的跡象，持續不斷向外滲出或流出。

2、血液用噴的：血液隨著心跳的節奏，呈搏動性從傷口噴出，這通常表示動脈受損。

3、衣物濕透：傷口周圍的衣物被血液完全浸濕，並且範圍可能正在迅速擴大。

4、地上血一灘：患者身下或周圍的地面上，迅速形成一灘血泊。

大量出血的判斷與救治。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

大量出血的判斷與救治。（圖／翻攝自Facebook／Tyfd-K9桃園搜救犬隊）

5步驟救命行動

Tyfd-K9桃園搜救犬隊說明，若判斷傷者有大量出血狀況，可以採取5步驟救命，「你伸出做加壓的手，是他生命的出口。」

步驟一、確認安全

自身安全是執行急救的首要任務，快速評估周遭環境，如果對自身有任何危險，例如火災、交通、攻擊者，請立即遠離現場。

步驟二、撥打119

越早求救，救護人員就能越快抵達，傷者也能更快得到專業醫療救助。民眾通報時請清楚告知位置、現場情況和傷者狀況，若正在救助傷者，可以請別人幫忙打電話。

步驟三、尋找出血點

快速暴露傷口，找到確切的出血來源。出血的位置可能隱藏在衣服底下、軀幹與四肢的交界處（例如腋下、腹股溝），甚至是傷者的背後。

步驟四、壓迫止血

這是最關鍵的一步，可以使用乾淨的布（例如衣服、毛巾）或雙手，直接、用力壓在出血點上，請用全身的重量去壓，目標是施加足夠的壓力來止血。

雖然大多數傷口可以採取持續直接加壓的方式止血，但如果傷口很深，則要用紗布或乾淨的布料先填滿傷口，再從上面用力加壓。止血帶則僅限於四肢出血且無法加壓止住時使用，最好由受過專業訓練的人員操作。

步驟五、等待救援，持續加壓

請持續用力加壓，直到救護人員到達並接手。這段期間即使傷口看起來出血已經減緩或停止，也絕對不要放鬆壓力，「你的堅持，正在為他爭取時間」。

12/18 全台詐欺最新數據

張文隨機砍人！他點名2家店「第一時間反應」可學習：非常好的範例

明冬至變天「北東濕涼」　下週三陰雨區擴大

95.6%教師有AI學習需求　期盼教育部提供免付費軟體

張文拿《浴血任務2》刀具複刻品！遇持刀者1招最安全：保持距離

遇到恐怖攻擊怎麼辦？醫曝「小橘書」這4頁必看　教如何自救、互救

誠品南西暫停營業1天！網一一點名「館內店員」道謝：收留我和兒子

4關鍵判斷大量出血　搜救隊教5招救命：出血減緩也別放鬆

離死亡好近！她搭誠品手扶梯「張文在正後方」：中間沒任何人

張文「模仿、致敬成分低」　犯罪心理學家反曝：這是最危險的

玉山北峰4小時內兩度降雪　積雪2.5公分銀白一片

北捷善導寺站外傳隨機攻擊！1男接近女路人、攔車猛踹被壓制

北檢全武行！信義分局副所長涉貪「小兒子推記者」　背景有來頭(更)

北車扔煙霧彈、中山隨機攻擊　27歲恐攻男墜樓亡...釀4亡5傷

中山站恐攻 傷者倒地

嫌犯跳樓後送醫

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

誠品南西目擊者曝慘況　恐攻男隨機傷人「一路砍人追上樓」

中山站恐攻事件

北捷台北車站M8出口驚傳有人丟煙霧彈　傳民眾倒地搶救中

煙霧彈襲擊北車 傷者畫面

張文一路殺上5樓　母帶兒狂奔躲餐廳

張文一路殺上5樓　母帶兒狂奔躲餐廳

台北車站、中山商圈及誠品南西店昨日（19日）晚間發生連環攻擊事件，造成4人死亡、5人受傷。事件發生之後，部分曾在現場的民眾透過社群平台報平安，一名母親得知凶嫌張文一路殺上5樓，立刻帶著兒子狂奔逃命，幸好在2樓遇到餐廳業者伸出援手，讓母子倆進入店裡躲避，店員則死死抵住大門，才躲過這一劫；另一名網友表示，事發當時自己也在誠品南西店，餐廳店員反應很快，立刻將好幾組散客收留進店躲避，店員則拿著掃把守在門口。

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

誠品員工猜「張文原想跳樓逃亡」：想跳紙箱但已被清掉

全球重大地鐵攻擊事件　最慘192死

全球重大地鐵攻擊事件　最慘192死

遇隨機傷人怎自保？　3件事可保命

遇隨機傷人怎自保？　3件事可保命

張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們

張文隨機殺人　受害者拜託路人：跟我爸媽說我很愛他們

