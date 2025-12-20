機票最低73折、飛日本免萬元　各航空年末優惠一次看

▲寒假與春節旅遊旺季將至，各航空相繼推出年末優惠。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

寒假與春節旅遊旺季將至，民眾陸續安排國外旅遊行程，各航空相繼推出年末優惠，最低73折起，長榮航空飛日本來回免萬元，星宇航空推菲律賓航線千元折扣。

長榮航空：

長榮航空即日起至2026年1月5日推出「2025長榮航空聖誕飛行迎新年」優惠活動，精選航線73折起，桃園–神戶來回未稅7,857元起，即日起由每周2班增為3班，桃園–大阪來回未稅8,924元起、桃園–東京來回未稅9,317元起、桃園-香港來回未稅3,123元起。

另外，桃園–米蘭航線將於明年1月16日起增為天天飛航，來回未稅26,099元起，桃園–維也納來回未稅23,571元起。在東南亞與美國航線方面，桃園–宿霧來回未稅4,278元起、桃園–峇里島來回未稅10,476元起、桃園–西雅圖來回含稅24,289元起。

星宇航空：

星宇航空重啟台北－馬尼拉航線，即日起至12月31日推出前往菲律賓馬尼拉、宿霧、克拉克等3航點限時優惠「『菲』常好玩，說走就走！」，至官網購買2026年2月13日前自台北出發的航班，輸入專屬折扣碼「JX2025PDOT」，即可享1,000元優惠，限量500份。

新加坡航空：

新加坡航空即日起至12月30日推出2025年末超值優惠，旅客於官網訂購機票，飛往熱門度假航點可享最高85折優惠。另外，新航集團獎勵計劃PPS Club與KrisFlyer 會員於官網訂票，每張來回機票可加碼贈一張新幣30元的KrisShop電子禮券，送完為止。

紐西蘭航空：

紐西蘭航空即日起至12月25日推出歲末限定優惠，適用出發日期為2025年12月21日至2026年8月31日，其中以雙人成行享有更高優惠，經濟艙25,950元起、豪華經濟艙50,950元起、商務艙91,000元起（皆為來回未稅票價），部分航班及日期不適用，相關資訊可至紐西蘭航空官方網站查詢。

華信航空：

華信航空響應政府普發現金1萬元政策，12月起推出「2025萬元放大術」折扣碼活動，每逢周五推出國內不同主題航線折扣碼，享有來回程機票折抵。