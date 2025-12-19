長榮空服病逝2個月　父控資方說謊：有時間做公關、沒時間還公道

▲長榮航空一名空服員抱病值勤返台後病逝，家屬要求讓工會參與調查。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者李姿慧／台北報導

長榮航空34歲孫姓空服員抱病執勤，返台就醫後病逝，長榮航空事後提出請假制度調整方案。不過，病逝空服員的父親今日發出聲明控訴，女兒辭世2個月，公司卻連派一個高層來家裡慰問都沒有，只是寄信說可以申請喪葬補助。聲明要求公司開放工會參與調查，並給家屬一個公道。

桃園市空服員職業工會日前在長榮航空公司門口召開記者會，呼籲長榮航空應開放工會參與此案職場霸凌調查，並儘速與此案家屬協商賠償事宜。工會今更代孫姓空服員的父親發出一封公開信，家屬在信中痛陳，直到女兒躺在醫院，都還在害怕請假、害怕被罰，才知道原來她竟然過著什麼日子。

孫姓空服員父親指出，「直到最後，我們才知道，她會冷，她需要一件毛毯，她很痛，想要救護車趕快載她到醫院，都沒有辦法。誰知道自己的女兒被這樣對待，不會不甘，不會天天想，如果再早一點請假、再早一點送到醫院，是不是不會發生這種事情。」

家屬更表示，女兒走了兩個月了，長榮航空不停說會積極檢討、全力協助家屬，可是連派一個高層來家裡慰問都沒有，「難道我的女兒因為你們的制度缺失、因為你們的職場霸凌，人就這樣沒了，也不值得你們高層花一點時間嗎？」家屬因不知道怎麼處理這種事情，所以委託工會幫忙，結果長榮航空只是寄信給他們，說可以來申請喪葬補助，「這不是做人的義理。我的女兒走了，你們還可以繼續說謊，但她不能為自己發聲了。」

▲長榮航空病逝空服員家屬發出公開信。（圖／桃園市空服員職業工會提供）

家屬強調，要的很簡單，請公司讓工會參與調查，更請公司派高層來家裡談，「我們要的全力協助就是這樣子，請長榮航空給我們一個公道。」

長榮航空日前表示，自孫姓空服員事件發生以來，積極調查事件始末並檢討及落實各項改善措施。針對勞動部於11月20日發布之調查報告中提及，應另就此事件是否涉及職場霸凌進行調查，相關調查亦已依程序進行中。

長榮指出，針對孫姓空服員之撫恤事宜，這段期間以來長榮航空與家屬保持聯繫，除了表達慰問，也轉交同仁們對孫姓空服員的懷念卡片，日前亦已寄發撫卹金和喪葬補助費用申請書供家屬簽名回執，現正等候家屬回覆相關款項之交付方式。後續家屬如仍有任何需要協助處理之事項，長榮航空也會全力提供必要協助。