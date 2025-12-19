目擊者目睹慘況：傷者說「記得跟我爸媽說我愛他們」　網友淚崩

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)



記者董美琪／綜合報導

27歲張文今晚（19日）在台北捷運台北車站及中山站先後丟擲煙霧彈，並持刀攻擊民眾，已造成3死(含兇嫌)、1命危、5傷。不少當下目擊到現場的民眾紛紛在網上寫下驚悚過程，短時間內獲得超過2萬人按讚，引起廣泛關注。

目擊者在Threads發文表示，事件發生當下，自己正好在中山站附近工作，順道前往誠品生活逛街。當時在三、四樓某商店時，突然兩名女子衝入店內大喊「有人拿刀」，店內民眾驚慌四散。

目擊者目睹一名全身黑衣男子持刀沿路攻擊單獨路人，其中一人倒地受傷。「我趕緊脫下外套幫他止血，不停打110和119，並與他交談祈禱他能撐過去。」

目擊者回憶，傷者在送醫前甚至說：「記得跟我爸媽說我很愛他們！」目擊者則安慰道：「你不會死！撐下去！」最終救護人員到場後，傷者被送醫搶救。

目擊者坦言，事後在捷運轉乘過程中仍心有餘悸，並流下眼淚，「真希望當下可以阻止那個人就好了。」

文章曝光後，引發網友熱烈迴響。有人留言：「你已經非常勇敢了！請務必注意自己的身心，謝謝你勇敢幫助傷者！」、「你已經做到你能做的事情了，接下來要留意心理狀態，近期有任何情緒反應都是正常的。」也有民眾分享自己差點與嫌犯擦肩而過。

此外，網友也提醒大家注意心理健康，並提供相關心理衛生資訊與圖卡，呼籲目擊者不要自責。

