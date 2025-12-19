誠品南西目擊者嚇哭　看見他拿長刀走來「那一刻以為要死了」

▲嫌犯在台北車站攻擊後，跑至中山站持刀隨機攻擊，並進入誠品南西商場。（圖／記者陳以昇攝)



記者董美琪／綜合報導

北捷台北車站與中山站一帶今（19）日發生隨機傷人事件，經查犯嫌為民國87年次男性，事件已造成2人死亡、7人受傷，其中4人傷勢嚴重。案發當時，誠品南西商場內多名民眾目睹驚悚過程，仍心有餘悸。

許多網友在Threads上，分享了目擊恐怖事件當下的經歷，一名在誠品南西4樓擺攤的目擊者回憶，事發時突然看到一群人神情慌張地衝過來，起初還來不及反應發生什麼事，「下一秒就看到一名男子手持一把很長的刀，朝人群砍過來，那一瞬間真的覺得自己可能會死。」她表示，現場一名女子因驚慌跌倒，她立刻將對方拉起來，兩人當場嚇到落淚。

▼北捷中山站隨機砍人。（圖／記者陳以昇攝）



另一名同樣在誠品4樓的目擊民眾則表示，當時只看到人群不斷往後方逃竄，卻幾乎沒有人敢出聲示警，「直到看到歹徒手上拿著那把很長的刀，朝我這個方向走過來，才真的意識到事情不對勁。」她當下立刻蹲下身躲進櫃子下方避難，並親眼看到歹徒往手扶梯方向移動、疑似前往5樓書店，「真的是生死一瞬間，現在想起來還全身發抖。」

警方已迅速控制嫌犯，相關案情仍在進一步釐清中。事件發生後，商場內外一度陷入混亂，許多目擊民眾情緒受到極大衝擊，仍無法平復驚恐心情。