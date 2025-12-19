藍白啟動彈劾賴清德　馬文君：不能退讓守護憲法的最後底線

▲藍白國眾兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨團和民眾黨團今（19日）宣布對總統賴清德啟動彈劾案程序。國民黨立委馬文君表示，藍白黨團宣布啟動彈劾總統賴清德，這不是政黨對立，而是一名立法委員在憲政危機前，必須站出來的責任。國民黨後續將推動全台公聽會，讓全民共同守護的底線，一起捍衛民主憲政。守護憲法，不分顏色；捍衛民主，沒有退路。

馬文君表示，爭議的關鍵，來自行政院長拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》。依憲政原則，行政院可以反對、可以提覆議，但不能用不副署的方式，實質癱瘓國會的立法權。

馬文君指出，副署不是政治選項，而是行政權對立法權負責的制度設計。更嚴重的是，總統隨後未依法公布法律，使已完成立法程序的法案，陷入無法生效的狀態。如果行政院長可以不副署、總統可以不公布，那麼未來任何法律，只要行政部門不認同，就可能被擱置，這將動搖整個憲政體制。

「民主不是讓任何人凌駕憲法之上」，馬文君表示，總統與行政院長的權力，都必須受到憲法節制。這次行動，不是為了政治得失，而是要求制度回到正軌，要求行政權向國會、向人民說清楚：憲法是否允許，用行政手段否決立法權？接下來，國民黨也將推動全台公聽會，讓全民共同守護的底線，一起捍衛民主憲政。守護憲法，不分顏色；捍衛民主，沒有退路。