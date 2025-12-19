彈劾賴清德難成功為何仍提案？　她曝藍白真正目的：要他到立法院

▲藍白兩黨全體立委於立法院議場前召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，正式啟動彈劾總統賴清德程序。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

立法院國民黨團、民眾黨團今（19日）上午召開「彈劾違憲總統，反帝制、反專制、反獨裁」記者會，宣布提案彈劾賴清德總統。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，今天藍、白宣示彈劾賴清德總統，將使衝突更升溫，但關鍵是，依照《憲法》規定，以在野黨席次來說，完全不夠，既然如此，為什麼在野黨還要提案？除了宣示意味濃厚之外，最重要的，在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。

王婉諭表示，今天早上，國民黨、民眾黨將宣布提案「彈劾」賴清德總統，朝野的憲政衝突，正式進入下一回合。

王婉諭表示，在藍白財劃法、年金改革的暴衝修法之後，被逼得無路可退的執政黨，最終選擇了「不副署」的決定，對執政黨來說，他們很清楚這是一場豪賭。

王婉諭認為，在憲法法庭被在野黨全面癱瘓的狀況下，這樣的決策，在野黨當然也會做出回應，這一刻起，雙方的選擇，都會在憲政史上留下紀錄。

王婉諭指出，昨天，藍、白兩黨，提案決議要將卓榮泰院長移送監察院彈劾，代表他們顯然無意倒閣，要以彈劾的方式來回擊，今天，藍、白宣示彈劾賴清德總統，更使衝突升溫。

王婉諭指出，但關鍵是，依照《憲法》規定，立法院要向司法院提出彈劾案，需要立法院有 1/2 的立委提議，以及 2/3 的立委支持通過。提議之後也需要 76 席立委來支持，以在野黨席次來說，完全不夠。

王婉諭認為，既然如此，為什麼在野黨還要提案？除了宣示意味濃厚之外，最重要的，就是根據《立法院職權行使法》：彈劾總統成案交付全院委員會時，得由立法院邀請被彈劾人列席說明，也就是說，在野黨的目的，就是要讓賴清德總統進入立法院。

王婉諭強調，不過，這樣的政治選擇，也無法解決憲政僵局，到底在野黨的盤算是什麼？憲法法庭還有可能動起來嗎？在野黨連續兩次否決所有大法官人選，目的是什麼？

▼時代力量黨主席王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）