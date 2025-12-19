別急著結痂！醫師曝「1療法」傷口快兩倍癒合　萬人驚：修復很好

▲醫師提醒「傷口別急著結痂」，濕潤環境反而讓皮膚修復更快更漂亮。（圖／達志示意圖）



網搜小組／劉維榛報導

睦沐河醫美診所院長賴暉元提醒，傷口「結痂」其實不利癒合，因為乾燥會阻礙表皮細胞生長，他建議使用人工皮或油性藥膏保持濕潤，癒合可快兩倍、疤痕也更淡。文章引發萬人熱議，「手賤把結痂摳掉更慘...疤痕超難消」、「濕式比較快而且傷口的皮膚修復得很好」。

醫師賴暉元在Threads分享一個冷知識，其實傷口結痂並不利於癒合，因為乾燥的結痂會阻礙表皮細胞生長。對此，賴暉元建議，使用人工皮或油性藥膏癒合速度快兩倍，而且更不容易留疤。

賴暉元也引用英國博士喬治．溫特（George Winter）於1962年發表在《Nature》的經典研究指出，濕潤環境能提供細胞遷移所需的平滑介面，讓生長因子能更有效在傷口作用，加速組織再生與修復。

底下網友紛紛認證，「手賤把結痂摳掉更慘...疤痕超難消」、「這在鼻子的手術也是，手術後結痂反而阻礙鼻黏膜的癒合」、「自從我用過水凝膠敷料之後就回不去，濕式比較快而且傷口的皮膚修復得很好」、「之前燙傷兩個傷口，我一個給他搓破結痂，另一個保持水泡狀態，然後確實後者快又漂亮」、「大學時摔車，藥師教我清洗傷口、擦抗生素藥膏、貼敷料保持濕潤的處理過程，後來我做烘焙常有大大小小燙傷也這樣處理，現在都已經找不到痕跡了，真的受用一輩子」。

另一名醫師也留言回應，「以前在練跑的時候，不時會有些跌打損傷，但我家的優碘永遠只有受傷第一天消毒時使用，其餘就是靠大量清水、人工皮、還有一條基本上備而不用的抗生素藥膏，就算大於3x3的擦傷傷口一樣不會結痂，一兩年後連有受過傷都看不太出來，正確的傷口照顧知識就是這麼有價值」。