生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

▲▼桃園市挖土機業者林鴻森。挖土機超人花蓮災區救災8天，小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）

▲花蓮英雄林鴻森救災8天，因小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）

網搜小組／劉維榛報導

挖土機行老闆林鴻森不分日夜清除厚重的淤泥，儘管腳被刺傷仍忍痛撐8天，最終因感染併發敗血症、多重器官衰竭，在中秋夜病逝。一名志工回憶，曾與林老闆一同清淤，賣力到「完全忘了要喝水，也沒看他下來過」，猶如神派來的天使，面對驟然離世的消息，讓原PO悲痛呼喊「溫暖的他，將大愛留在花蓮」。

「我們要向偉大的林鴻森先生說聲謝謝。」一名網友在Threads表示，9月30日他有幸在中正路一段與林老闆協助災民清淤，同時也回憶當天情景，「他很盡責，一上挖土機，好像完全忘了要喝水，也沒看他下來過。」

看著林老闆駕著挖土機在泥濘中來回奮戰，原PO也熱心遞上一瓶冷泡茶，「他接過笑著說：這個好，這個好！」下秒又全神關注繼續挖著。

到了下午，原PO說，正當一行人面對後院狹窄的空間，諸多的雜物被淹在30、40公分深的黏土中，大家不知道該從何下手時，「林鴻森先生的小挖土機突然出現，然後開進屋內來，我們不禁齊聲歡呼！」

原PO敬佩又感動形容，林鴻森的及時出現，猶如「神派來般的適時加入」，讓大家得以輕鬆的幫忙災民快速的清理現場。沒想到短短數日後傳來噩耗，林鴻森因傷口感染惡化離世，令原PO坦言十分悲慟，「我在公司忍不住的哭慘了。」

這神勇的背影將永遠繞印在原PO的腦海裡，並暖心喊話，「溫暖的他，將大愛留在花蓮，林老闆，我們都很感念您，謝謝您的付出，再一次感謝，有幸與您一起在花蓮並肩努力，謝謝您。」

▼侄子透後，其實堂叔本身身體不好，但仍堅持要前往災區救災。（圖／家屬提供）

▲▼桃園市挖土機業者林鴻森。挖土機超人花蓮災區救災8天，小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）

10/07 全台詐欺最新數據

405 1 8091 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

幼兒園遭爆虐童！　創辦人正面開戰
女代書輕生！女兒淚控宮廟勾結代銷　詐騙1.6億
不吸菸也會罹肺腺癌　高危族群「5習慣」預防
搭機「最爛座位」曝光！　旅遊專家：又吵又晃還無法後躺
花蓮災情麥玉珍問中選會：有沒有到現場？　很多問題大家「霧煞煞
波多野結衣遭酸走鐘　經紀人心疼揭真相

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

「挖土機超人」林鴻森公祭時間仍未確定

桃園市挖土機業者林鴻森日前自主前往花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖溢流災區協助救災，奮戰多日後不慎受傷，緊急送醫急救多日後仍不幸病逝。家屬昨天下午在桃園殯儀館附近民間禮儀社設置靈堂，包括賴清德總統、桃園市長張善政等人前往捻香慰問致意；此外，林的親友也陸續趕往靈堂捻香致意，懷念這位樂於助人的真正英雄，至於何時舉辦公祭儀式，據指出，目前家人還未敲定時間。

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

「DoDo Men」Ian花蓮救災曝暖心幕後！

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

挖土機超人離世！　林鴻森的「災區溫柔叮囑」萬人流淚

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

超人送命　李鴻源：沒專業的不要去

挖土機超人救災8天殞命！中央頒20萬慰問金

挖土機超人救災8天殞命！中央頒20萬慰問金

林鴻森救災英雄傷口挖土機敗血症

