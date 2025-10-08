林鴻森都沒下挖土機「如神派來的」　生前救災暖舉曝...志工哭慘

▲花蓮英雄林鴻森救災8天，因小腿劃傷感染不治。（圖／家屬提供）



網搜小組／劉維榛報導

挖土機行老闆林鴻森不分日夜清除厚重的淤泥，儘管腳被刺傷仍忍痛撐8天，最終因感染併發敗血症、多重器官衰竭，在中秋夜病逝。一名志工回憶，曾與林老闆一同清淤，賣力到「完全忘了要喝水，也沒看他下來過」，猶如神派來的天使，面對驟然離世的消息，讓原PO悲痛呼喊「溫暖的他，將大愛留在花蓮」。

「我們要向偉大的林鴻森先生說聲謝謝。」一名網友在Threads表示，9月30日他有幸在中正路一段與林老闆協助災民清淤，同時也回憶當天情景，「他很盡責，一上挖土機，好像完全忘了要喝水，也沒看他下來過。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

看著林老闆駕著挖土機在泥濘中來回奮戰，原PO也熱心遞上一瓶冷泡茶，「他接過笑著說：這個好，這個好！」下秒又全神關注繼續挖著。

到了下午，原PO說，正當一行人面對後院狹窄的空間，諸多的雜物被淹在30、40公分深的黏土中，大家不知道該從何下手時，「林鴻森先生的小挖土機突然出現，然後開進屋內來，我們不禁齊聲歡呼！」

原PO敬佩又感動形容，林鴻森的及時出現，猶如「神派來般的適時加入」，讓大家得以輕鬆的幫忙災民快速的清理現場。沒想到短短數日後傳來噩耗，林鴻森因傷口感染惡化離世，令原PO坦言十分悲慟，「我在公司忍不住的哭慘了。」

這神勇的背影將永遠繞印在原PO的腦海裡，並暖心喊話，「溫暖的他，將大愛留在花蓮，林老闆，我們都很感念您，謝謝您的付出，再一次感謝，有幸與您一起在花蓮並肩努力，謝謝您。」

▼侄子透後，其實堂叔本身身體不好，但仍堅持要前往災區救災。（圖／家屬提供）

