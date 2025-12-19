冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

▲台東池上萬安社區娑湯圓展現在地文化力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

冬至將至，池上鄉萬安社區延續多年傳統，於日前舉辦「娑湯圓」活動，由萬安社區發展協會號召居民一同動手，從洗米、磨漿到成糰，全程手工完成，在忙碌而有序的分工合作中，展現社區凝聚力與對傳統文化的珍惜。

萬安社區發展協會指出，冬至娑湯圓已成為社區重要的年度文化活動。儘管清晨即開始準備，參與的居民仍樂在其中，認為親手完成每一道工序，不僅充滿成就感，也讓傳統飲食文化得以被看見與延續。活動當天，社區男女老幼齊聚一堂，中午一同品嘗親手製作的湯圓料理，氣氛溫馨熱絡。

萬安社區發展協會理事長劉鈞溢表示，社區成員多年來培養出高度默契，活動中依序分組進行洗米、磨米漿、脫水、備料、拌炒與娑湯圓等工作，每個環節各司其職，確保品質與傳統做法不走樣。

活動現場，台東縣議員陳宏宗秘書陳新定、周福安及池上鄉長林建宏也捲起袖子，親自拿起鍋鏟參與拌炒配料；理事長劉鈞溢則與志工合力操作脫水機，因機器運轉時晃動幅度大，需兩人全力按壓才能順利完成作業，過程十分費力。

最後由萬安村長魏榮增將脫水後的粿粹與煮熟的粿母放入攪拌機中混合，製成湯圓麵糰，隨後居民圍坐娑湯圓，一邊動手、一邊話家常，讓傳統節慶更添人情味。活動中，社區也邀請池上鄉衛生所進行健康宣導，提醒民眾節慶應景品嘗湯圓之餘，仍需注意攝取適量，避免造成身體負擔。