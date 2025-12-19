　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

▲冬至將至，池上鄉萬安社區延續多年傳統，於日前舉辦「娑湯圓」活動，由萬安社區發展協會號召居民一同動手，從洗米、磨漿到成糰，全程手工完成，在忙碌而有序的分工合作中，展現社區凝聚力與對傳統文化的珍惜。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東池上萬安社區娑湯圓展現在地文化力。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

冬至將至，池上鄉萬安社區延續多年傳統，於日前舉辦「娑湯圓」活動，由萬安社區發展協會號召居民一同動手，從洗米、磨漿到成糰，全程手工完成，在忙碌而有序的分工合作中，展現社區凝聚力與對傳統文化的珍惜。

萬安社區發展協會指出，冬至娑湯圓已成為社區重要的年度文化活動。儘管清晨即開始準備，參與的居民仍樂在其中，認為親手完成每一道工序，不僅充滿成就感，也讓傳統飲食文化得以被看見與延續。活動當天，社區男女老幼齊聚一堂，中午一同品嘗親手製作的湯圓料理，氣氛溫馨熱絡。

萬安社區發展協會理事長劉鈞溢表示，社區成員多年來培養出高度默契，活動中依序分組進行洗米、磨米漿、脫水、備料、拌炒與娑湯圓等工作，每個環節各司其職，確保品質與傳統做法不走樣。

活動現場，台東縣議員陳宏宗秘書陳新定、周福安及池上鄉長林建宏也捲起袖子，親自拿起鍋鏟參與拌炒配料；理事長劉鈞溢則與志工合力操作脫水機，因機器運轉時晃動幅度大，需兩人全力按壓才能順利完成作業，過程十分費力。

最後由萬安村長魏榮增將脫水後的粿粹與煮熟的粿母放入攪拌機中混合，製成湯圓麵糰，隨後居民圍坐娑湯圓，一邊動手、一邊話家常，讓傳統節慶更添人情味。活動中，社區也邀請池上鄉衛生所進行健康宣導，提醒民眾節慶應景品嘗湯圓之餘，仍需注意攝取適量，避免造成身體負擔。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/16 全台詐欺最新數據

更多新聞
461 1 8866 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
橘色惡魔、翡翠騎士快閃西門町！　蕭美琴備滷肉飯+3湯宵夜
台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力
小型飛機墜毀！　美前知名賽車手全家罹難
快訊／台股開盤大漲！　台積電漲25元至1455
辜莞允裸湯辣照萬人朝聖！　淡出5年近況曝光
丟下手機消失！陳妍希陳曉爆離婚原因　知情者揭「機場失聯」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

桃園試推學校垃圾專用袋　蘇俊賓視察青溪國小執行肯定成效佳

桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓　不動產建築開發公會捐240萬訓練經費

桃園「一區一女路」成果發表　展現女性故事與地方連結

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

恐怖畫面曝！77歲婦逆向暴衝「母子被夾」1死1傷　遭移送低頭不語

女清潔員招魂擲筊10次未果　廖大乙警告酒駕男：怨念恐纏一生

最新撞擊畫面曝！77歲婦路邊停車竟失控　衝對向釀母子1死1傷

八塊腹肌涼糕哥挨轟「劣質網紅」！　欠錢不還、肇事不賠 「東湖市場天菜」回應了

明天雨區擴大「全台濕答答」　周末又有東北季風

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

冬至前夕娑湯圓　池上萬安社區手作傳承凝聚情感

「聖誕星願」送暖首登仁愛鄉　宋逸民、林道遠參與添星光

逾期最高罰3千！　114年度汽機車燃料使用費補繳至12/31截止

桃園試推學校垃圾專用袋　蘇俊賓視察青溪國小執行肯定成效佳

桃園「棒球天使計畫」訓練營開訓　不動產建築開發公會捐240萬訓練經費

桃園「一區一女路」成果發表　展現女性故事與地方連結

富宇建設、林六壹分贈高頂救護車和野狼機車　提升多山南投消防力

南投地檢署訪紫南宮等社勞機構　提醒勞動人防詐勿賣帳戶

快訊／白委助理具名指控劉書彬「無差別職場霸凌」　籲立刻辭立委

川普簽署近1兆美元國防法案　同意援烏、限制裁軍

生下剴剴就棄養！害兒遭惡保母姊妹虐死　生母申請180萬補償金遭駁

暗夜路旁女子倒臥　鹿野警即時馳援護送返家

橘色惡魔、翡翠騎士西門町快閃演出　蕭美琴準備滷肉飯＋3湯宵夜

卓別林孫女變身最辣反派！《阿凡達3》灰燼族首領爆紅　網暈船：野蠻又性感

台灣民意民調／反應兩極！43%反對卓榮泰不副署　39%民眾力挺

堰塞湖災後復原協調會報　花蓮籲中央提高復業補助與風險去化

房子旁有宮廟　長輩讚住得心安「有神明保佑」！過來人狂搖頭

坐著就能降血糖！　醫推5招「穩糖技巧」

台灣男孩崔立于講〈影后〉台詞超帥　沈昌珉秒入坑

地方熱門新聞

近億元轉運站被轟爆：公務員要有良心！

114年度汽(機)車燃料使用費　補繳至12/31截止

南科深夜民眾路倒命懸一線保二警即刻CPR搶回一命

初選升溫！江啟臣合體盧秀燕看板搶先曝

桃園試推學校垃圾專用袋　青溪國小執行成效佳

宋逸民、林道遠送暖首登仁愛鄉

桃園「棒球天使計畫」訓練營　開訓　

桃園一區一女路成果發表　展現女性故事

富宇建設、林六壹分贈南投縣高頂救護車和野狼機車

南投地檢署訪查紫南宮等3竹山地區社勞機構

急產來不及到醫院！南消後甲分隊現場接生母子均安送醫

監委浦忠成、林文程12／22赴南投縣巡察受理陳情

台南運動中心數量六都墊底陳以信如當市長每年完工一座

桃園醫院院慶亮點揭曉 　新型行動複合手術室亮相

更多熱門

相關新聞

富岡漁港赫見受傷鳳頭蒼鷹　海巡通報後送照護

富岡漁港赫見受傷鳳頭蒼鷹　海巡通報後送照護

海巡署東部分署第一三岸巡隊伽藍安檢所人員，17日上午9時執行富岡漁港客輪進出港安全檢查勤務時，於客輪碼頭發現一隻疑似受傷的猛禽，隨即上前查看並進行妥善保護。

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入社區呼籲及早控糖

免費血糖檢測反應熱烈　獅子會深入社區呼籲及早控糖

成功警巡邏發揮功能　協助外地駕駛排除行車風險

成功警巡邏發揮功能　協助外地駕駛排除行車風險

迷途長者徬徨入店　成功警協助確認身分平安返家

迷途長者徬徨入店　成功警協助確認身分平安返家

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

關山豐泉里轉彎路口增設減速丘　提升長者出入安全

關鍵字：

萬安池上台東

讀者迴響

熱門新聞

台北人妻員工旅遊出軌「被兒撞見」　回家一句話婚姻秒毀！

網瘋傳市場都用500假鈔　真相出爐

信義分局副所長涉貪「小兒子北檢推記者」　背景有來頭

陳庭妮暫停「馬拉松式染髮」

38歲資產超過2千萬！他靠「all in 1檔ETF」

老闆公告閃到腰休1個月　竟有人寫上藥方

台大等8校「明天起放寒假」！從聖誕到春節　65天史上最長

痛失NET金雞母！　正義北路舊址房東掛80萬求租試水溫

全台都淋雨　一張圖看紅爆熱區

林襄關鍵字「無孔槽」自己都傻眼　真相讓人笑翻

辜莞允曬泡湯照萬人朝聖「背影太犯規」

兒子入伍「家長晚上拉到群組」內容傻眼！全場吵翻

話題女星席德妮史威尼挑戰全裸演出　《家弒服務》賣弄驚悚情欲禁忌

確定了！獅選江少慶補償 今將公布

女陸客羽田機場「飆罵台灣遊客」！影片曝

更多

最夯影音

更多
女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重

女清潔員遭撞亡！3道士招魂擲筊10次未果　葬儀業者：冤死怨氣重
陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

陳晨威羞認「主動告白Julia」　沒吵過架：只有我讓她不高興

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

男友哭得比我們傷心！清潔員媽媽淚崩：為什麼不能一直幸福下去(更)

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

翁曉玲逼問停砍年金案！　張惇涵搬翁曉玲丈夫論述回擊：這句誰講的

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

移工金融大調查：超過三成看不懂銀行流程 富邦攜手One-Forty推4語指南

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面